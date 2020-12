Sécurité routière : les silhouettes noires s'invitent dans les lieux publics de l'Yonne

Une dizaine de silhouettes noires, le visage triste vont sillonner différents lieux publics de l'Yonne jusqu'au printemps. Il s'agit de la nouvelle campagne de la sécurité routière après une année encore fortement endeuillée sur les routes icaunaises (24 morts et 192 blessés ). L'une de ces silhouettes a pris place dans le Centre Leclerc d'Auxerre.

" Depuis le début de l'année, 24 morts sur les routes de l'Yonne"

Dans la galerie marchande l'ambiance est clairement aux fêtes de fin d'année. Au milieu de la décoration, des promotions de fêtes et des sapins de noël, une silhouette noire, le sourire triste, tient un panneau où le passant peut lire : " Depuis le début de l'année, 24 morts sur les routes de l'Yonne". La nouvelle campagne de la Sécurité Routière interpelle Gisèle : " Le look noir, les yeux tristes, la bouche incurvée dans l'autre sens, et puis le 24 ! 24 morts sur les routes depuis le début de l'année c'est énorme ! ", pour autant ce n'est pas assez choquant selon elle, moins efficace, par exemple, que les voitures accidentées parfois installées sur les ronds-points.

Ici on touche tout le monde, toutes les classes sociales - Yoan

Céline, elle, a bien failli ne pas voir la silhouette, installée à l'entrée de la partie supermarché, devant les sapins de Noël, elle se fond presque trop bien dans le décor. " Il faut la changer de place, plus vers l'entrée ou vers les caisses où le gens s'attardent, mais c'est bien de venir dans les centres commerciaux pour interpeller" . " On touche plus de monde " ajoute Yoan "l'intérêt c'est qu'ici on touche tout le monde, toutes les classes sociales dans un supermarché. C'est bien. L'idée c'est que cela touche le plus de monde possible et que les gens réfléchissent et se disent qu'il faut être plus vigilants, notamment en cette fin d'année"

Cela avait plus de sens le long des routes - Olivier

La silhouette fait remonter des souvenirs chez quelques clients. Elle ressemble aux bonhommes noirs installés il y a quelques années sur les routes aux endroits où avaient eu lieu des accidents mortels souligne Olivier. Pour lui, les installer dans des lieux avec du public comme ce supermarché, c'est une option moins pertinente : " Cela avait plus de sens le long des routes, là les gens ont la tête ailleurs, ils font leurs courses, leurs cadeaux de noël. Cela a moins d'impact je pense "

Le problème c'est les chauffards que ça n'interpelle pas - Françoise

" Moi ça m'interpelle" affirme Françoise avant d'ajouter " Le problème c'est les chauffards que ça n'interpelle pas". Selon elle, il n'y a pas de solution miracle même si " Ca peut quand même faire réfléchir quelque part mais vous savez, les gens qui sont cinglés sur la route, ça les fait réfléchir 30 secondes et puis c'est tout.

Au total, la Sécurité routière va déployer une dizaine de silhouettes dans les supermarchés, devant le Palais de Justice ou encore au commissariat et à la Préfecture. Elles vont changer régulièrement de place durant les six prochains mois, la durée prévue de l'opération. Depuis le début de l'année 24 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'Yonne, tandis que 192 personnes ont été blessées.