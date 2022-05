Sécurité routière : "Les trajets domicile-travail sont hautement accidentogènes"

Urgence au travail, retard pour un rendez-vous professionnel, coup de fil de votre chef... Pas d'excuse pour commettre des infractions sur la route. C'est le message à retenir à l'occasion des journées de la sécurité routière au travail, qui durent jusqu'au 20 mai. Un sujet majeur puisque les accidents sur les trajets domicile-travail sont la première cause de mortalité au travail. 406 personnes ont été tuées en 2019.

Des actions de sensibilisation sont donc organisées en ce moment pour faire prendre conscience aux salariés et aux employeurs des risques. "Le trajet domicile-travail est hautement accidentogène, explique Flavien Bourgeois, le directeur régional de l'association Prévention routière en Centre-Val de Loire. On a l'impression de le connaître tellement par cœur qu'on relâche plus facilement notre attention sur la route".

Si on a un accident sur notre trajet domicile-travail, c'est considéré comme un accident du travail

"Le seul conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter au maximum tout ce qui peut nous divertir de la route", poursuit-il. Il évoque toutes les distractions liées au travail qui peuvent détourner notre attention : "le téléphone, mais aussi penser à la réunion qu'on va avoir juste après, ou bien ressasser sa journée de travail".

Une problématique qui est encore plus importante en zone rurale, selon lui. "Les routes départementales sont parfois sans séparations, on fait des trajets plus longs, ce qui entraîne de la fatigue", indique Flavien Bourgeois.

