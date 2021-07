Sécurité routière : les voitures radars déployées mi-août dans les Deux-Sèvres

Les premières voitures-radars sillonneront les routes des Deux-Sèvres à compter de la mi Aout dit la préfecture dans un communiqué. Le département compte déja 31 radars fixes et 3 radar d'itinéraire.

L'objectif premier est de "sauver des vies" dit le communiqué de la préfecture des Deux-Sèvres qui note que 8 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation depuis le début de l'année et 130 autres blessées. "En cause, les mauvais comportements comme l’usage du téléphone portable au volant mais aussi la vitesse excessive qui reste la principale cause des accidents mortels" poursuit la préfecture.

Ces voitures-radars circuleront dans le département des Deux-Sèvres à compter de la mi-août sur tous les axes routiers.

Ce dispositif viendra compléter celui des 31 radars fixes et des 3 radars d’itinéraires déjà en place dans le département ainsi que les contrôles routiers aléatoires réalisés par les forces de l’ordre. Ce sont des opérateurs privés qui conduiront ces voitures qui circuleront aussi bien de jour que de nuit

Une voiture radar (Illustration) © Radio France

"En permettant des contrôles sur des plages horaires plus longues (jour et nuit) sur tous les axes routiers sur l’ensemble de l’année, la mise en place des voitures-radars contribuera fortement à la lutte contre la sécurité routière.". Tout le monde est prévenu.