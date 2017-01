Sécurité routière: mauvais bilan 2016 dans le Bas-Rhin

2016 a été une année meurtrière sur les routes du Bas-Rhin. Avec une mortalité en hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Le nombre des accidents a aussi augmenté.

La sécurité routière a fait les comptes: dans le Bas-Rhin, les accidents de la route ont augmenté de 30% en un an. On dénombre également 30% de morts en plus: 46, en tout, en 2016, contre 35 en 2015.

La plupart de ces victimes se trouvait dans des voitures. Huit cyclistes et quatre piétons ont également perdu la vie sur les routes du département l'an dernier.

Un mois de décembre noir sur les routes du 67

Le mois de décembre a été très meurtrier dans le Bas-Rhin, avec huit décès. Le préfet du département avait lancé un appel à la vigilance juste avant Noël.