Sécurité routière : moins de morts en Ile-de France en 2019

Moins de morts sur les routes d'Ile-de-France en 2019. C'est le bilan de la sécurité routière communiqué par la préfecture de région. L'an dernier, 266 personnes ont perdu la vie sur les routes franciliennes, soit 41 de moins qu'en 2018. Une baisse de 13,4%, beaucoup plus importante qu'au niveau national (-0,3%). On note en revanche une hausse du nombre d'accidents corporels (+2,9%) et de blessés (+1,2%).

Les automobilistes et les conducteurs de deux roues motorisés représentent plus de deux tiers des victimes. Viennent ensuite les piétons (71 morts), les cyclistes (15 morts) et les conducteurs d'engins de déplacement type trottinettes (7 morts).

Plus de morts en grande couronne

Les quatre départements de grande couronne (Essonne, Yvelines, Val d'Oise, Seine-et-Marne) concentrent plus de la moitié des tués. Les accidents y sont moins nombreux qu'à Paris et en petite couronne mais plus grave. Le nombre de blessés est en revanche plus important à Paris et dans les départements limitrophes.