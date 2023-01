Sécurité routière : moins de morts sur les routes dans le Bas-Rhin en 2022

La préfecture du Bas-Rhin a présenté les chiffres de la sécurité routière ce mercredi 18 janvier. En 2022, il y a eu 683 accidents. 31 personnes ont été tuées et 866 blessées.

Les accidents sont en baisse de 14% par rapport à 2019. Le nombre de blessés baisse également de 11% par rapport à 2019, qui reste l'année de référence avant la crise du covid. Avec 31 décès, 2022 est l'année "totalisant le moins de personnes tuées dans le Bas-Rhin depuis 50 ans" indique la préfecture dans son communiqué.

L'alcool et les stupéfiants souvent impliqués dans les accidents mortels

L'inattention apparait comme le premier facteur pour l'ensemble des accidents corporels, suivent une vitesse inadaptée et une priorité non respectée. L'alcool et les stupéfiants font partie des facteurs importants pour les accidents mortels.