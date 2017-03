Sécurité routière : opération de sensibilisation des piétons seniors, "plus vulnérables"

Les associations Prévention routière et Attitude prévention ont lancé mardi une site internet et des ateliers partout en France pour sensibiliser les piétons seniors, "plus vulnérables" : près d'un piéton sur deux mort sur les routes en 2015 était âgé de plus de 65 ans.

540 piétons tués sur les routes en 2016

Sur les 3.469 personnes tuées sur les routes en 2016, 540 étaient des piétons, selon les chiffres provisoires de l'Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR). Cela représente une hausse de 15% par rapport à 2015, là où la mortalité routière globale est restée stable, avec huit morts de plus entre 2015 et 2016. Parmi les victimes à pied, 49% étaient âgées de plus de 65 ans en 2015 selon l'ONISR, et plus d'une sur trois de plus de 75 ans, alors que cette dernière tranche d'âge ne représente que 9% de la population. Par ailleurs, 87% des piétons de plus de 75 ans tués sur les routes le sont en ville, la plupart du temps en traversant la rue.

"Le constat est préoccupant car la part des seniors dans la population ne cesse d'augmenter, et il s'agit de personnes intrinsèquement plus vulnérables, une simple chute pouvant provoquer plusieurs jours d'hospitalisation", s'est alarmée Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière. Et ces accidents risquent de les rendre plus casaniers. Or "si ces personnes hésitent à sortir de chez elles car elles ont peur de traverser la rue, elles vont rencontrer de moins en moins de monde et se retrouver rapidement en situation d'isolement relationnel", a souligné Pierre-Marie Chapon, référent au Centre de Recherche Innovation Territoires Amis des Aînés (Critada).

Objectif : sensibiliser 30.000 seniors par an

Le site internet (touspietons.fr) lancé par la Prévention routière et Attitude prévention se veut ludique : il propose de tester ses connaissances en matière de sécurité routière des piétons à travers un quiz. Il rappelle aussi, à travers des animations vidéo, les règles de sécurité, les différents aménagements dédiés aux piétons, et les comportements à adopter, par exemple, en marchant avec un enfant.

Par ailleurs, des ateliers de sensibilisation vont être dispensés partout en France. Avec cette opération, les associations Prévention routière et Attitude prévention espèrent toucher directement plus de 30.000 seniors par an.

Selon les estimations de l'Insee, 30% de la population française sera âgée de plus de 60 ans en 2035.

