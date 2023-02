Sécurité routière : plus de morts en 2022 et hausse des comportements à risque dans les Bouches-du-Rhône

Alors que les années covid ont marqué un net recul de l'accidentologie sur les routes de France, l'année 2022 restera globalement marquée par un bilan de la mortalité en hausse en France ainsi que dans les Bouches-du-Rhône. Le département reste en valeur absolue celui où il y a le plus d'accidents sur les routes (2.258) malgré une forte baisse (-19%) entre 2022 et 2021.

La mortalité des jeunes multipliée par trois depuis 2019

Il y a eu aussi moins de blessés (-20%) mais les jeunes (18-24 ans) et les deux roues motorisées restent surreprésentés dans les victimes de la route. Sur les 116 décès enregistrés en 2022 dans le département, un tiers roulait en moto ou scooter contre un tué sur quatre en moyenne en France.

Un accident sur deux et un mort sur quatre à Marseille

Dans les Bouches-du-Rhône, la métropole d'Aix-Marseille, la plus peuplée, concentre le plus d'accidents. Ainsi un accident sur deux a lieu à Marseille qui concentre aussi un quart des morts de la route. Mais la majorité (53%) des décès sont enregistrés hors agglomération. 16% des victimes meurent sur autoroutes. Près de 80% des victimes sont des hommes (91 sur 116).

La conduite sous l'emprise de stupéfiants en forte hausse

Comme les années passées, la principale cause d'accidents dans le département reste une vitesse excessive au volant et au guidon, responsable d'un mort sur trois. Mais l'alcool (28% des décès) et les stupéfiants (23%), deux facteurs en nette augmentation, sont désormais à l'origine de plus d'un mort sur deux dans les Bouches-du-Rhône. "11% des dépistages sont positifs", détaille Frédérique Camilleri sur France Bleu Provence. C'est une proportion importante. Ce que l'on constate aussi, c'est un mélange d'alcool et de stupéfiants dans les accidents les plus graves qui aboutissent à des vitesses excessives, des conduites dangereuses avec au bout des accidents graves".

Le coût de l'insécurité routière

Au-delà des vies humaines enlevées et des familles endeuillées, l'insécurité routière a un coût pour la collectivité. Plus de 36 milliards d'euros au niveau national en 2022. Ce chiffre englobe les frais d'hospitalisations, les dégâts matériels, les arrêts de travail, etc. Dans les Bouches-du-Rhône, le coût s'élève à 786 millions d'euros hors dégâts matériels.