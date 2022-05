Sécurité routière : réflexion en cours pour ne plus enlever de points lors des petits excès de vitesse

Plus de points retirés sur le permis de conduire en cas de petit excès de vitesse ? C'est la réflexion en cours au ministère de l'Intérieur, selon franceinfo, Le Parisien, et l'AFP. Il est envisagé de ne plus enlever de points aux automobilistes qui commettront des excès de vitesse de moins de 5km/h. "On va beaucoup moins taper sur les petits excès de vitesse", a indiqué une source au ministère de l'Intérieur à nos confrères de franceinfo.

Pas de calendrier fixé

L'amende restera en revanche en vigueur, selon tous ces médias. Aucune décision n'est actée, et donc aucun calendrier n'est fixé à ce stade. Parmi les autres réflexions, celle aussi de renforcer les sanctions pour usurpation d'identité, indique franceinfo. Par exemple, lorsqu'un automobiliste assurera qu'une autre personne était au volant afin de ne pas être sanctionné en cas d'excès de vitesse notamment. Parmi les leviers d'action, le permis de conduire et la carte grise seront "également totalement numérisés", a précisé le ministère à l'AFP, qui espère mettre en œuvre la numérisation d'ici "un an et demi, deux ans".

Une "victoire" pour l'association 40 millions d'automobilistes

Sur Twitter, l'association 40 millions d'automobilistes estime que cette décision "serait une véritable victoire", et rappelle que l'association "milite depuis des années pour l'assouplissement des sanctions sur ces petits dépassements".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'association, qui salue donc un premier pas, milite aussi pour "aménager les sanctions financières", dit Pierre Chasseray, son délégué général. D'autant que le gouvernement avait indiqué début avril que 58% des amendes en 2020 concernaient des petits excès de vitesse de moins de 5 kilomètres par heure. L'association 40 millions d'automobilistes dénonçait alors des "sommes faramineuses ponctionnées injustement dans la poche des conducteurs", et rappelait que la France est particulièrement sévère pour ce type d'écarts de conduite.

Une décision "regrettable" pour la Ligue contre la violence routière

La piste envisagée par le ministère est "regrettable", estime en revanche Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, estimant qu'il faut être "d'une ignorance crasse et hallucinante pour proposer cela". "C'est en luttant contre les petits excès de vitesse qu'il y aura une baisse de la mortalité", a-t-elle martelé à l'AFP.

Pour Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière, créer une "élasticité au seuil" peut être pris "comme une invitation à rouler plus vite, au moment où les chiffres de la sécurité routière repartent à la hausse".

à lire aussi Sécurité routière : la mortalité en hausse en mars 2022 par rapport à mars 2021

L'année dernière, 2.947 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine, un bilan en baisse de 9% par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19, selon la Sécurité routière.