Sécurité routière : un appel à la responsabilité des automobilistes en Isère

Tolérance zéro : alors que la route a déjà tué 66 personnes en Isère depuis le début de l'année, la préfecture de l’Isère lance un appel à la responsabilité des automobilistes et annonce que les rétentions administratives de permis en cas d'infraction seront les plus lourdes permises par la loi.

Isère, France

Soixante-six personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l’année en Isère : C’est dix de plus que l’an dernier à la même période. « Malgré les appels lancés, notamment le mois dernier sur France Bleu Isère par le préfet, rien ne change, les chiffres continuent de se dégrader, c’est inadmissible » déplore Denis Bruel, directeur du Cabinet du préfet de l’Isère.

En cause, les excès de vitesse, responsables à plus de 50% des accidents : « Il y a un sentiment d’individualité. Les conducteurs se disent que ce sont aux autres de s’adapter à leur conduite et pas l’inverse ». Mais pas seulement : « 30% des drames sont causés par l’inadvertance du conducteur qui perd le contrôle de son véhicule en regardant son portable ou en réglant la radio ou encore la ventilation », explique M. Bruel. Les facteurs sont donc multiples.

Et pour que la situation ne s’aggrave pas davantage durant les vacances de la Toussaint, période traditionnelle accidentogène, des mesures vont être prises : _« L’ensemble des sanctions administratives vont être majorées. Le préfet a donné des instructions quant à la rétention administrative du permis de conduire pour que les durées soient au maximum de ce que permet la réglementation_, les autorités judiciaires sont aussi sensibilisées », détaille le directeur du Cabinet du préfet de l’Isère.

Les contrôles routiers vont aussi être renforcés. « _Des radars "nouvelle génération" vont être installés_, qui permettront de sécuriser plus de kilomètres de routes en Isère », précise M. Bruel. Ceci fait suite à la dégradation de la moitié des radars depuis le début de l’année dans le département.

Reste néanmoins le problème des deux roues. « Ses conducteurs représentent 2% des usagers de la route mais sont 30% à être tués », d’après Denis Bruel. Des accidents qui proviennent aussi bien chez les jeunes qui débutent, mais aussi chez les anciens conducteurs qui reprennent la moto après des années de non-pratique. _« L’objectif est d’aider financièrement les conducteurs qui se remettent à l’exercice, en achetant par exemple de plus grosses cylindrées, à reprendre les cours. L’idée pourrait être de baisser le prix de l’assurance »_, conclu-t-il.