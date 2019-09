Sécurité routière : un bilan positif pour la zone 20 km/h à Valognes

Valognes, France

Zone partagée, zone de rencontre ou encore zone 20 km/h, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais il est rare d'en traverser une en plein centre-ville. Si les zones limitées à 30 km/h se multiplient, les 20 km/h sont moins nombreuses.

Pourtant, à Valognes, cela fait maintenant six ans que le boulevard Felix Buhot et celui de la division Leclerc sont devenus des zones de rencontre. Le piéton y est prioritaire, les cyclistes sont libres, et les automobilistes doivent être vigilants. Un dispositif qui a de nombreuses conséquences positives, selon Jacques Coquelin, maire de Valognes.

"Le trafic est plus fluide et la circulation est apaisée. Il n'y a pas eu d'accident majeur. Et c'est plus facile quand on roule lentement de trouver une place de stationnement. Donc pour les commerçants, il y a possibilité d'avoir des futurs clients qui peuvent s'arrêter", se réjouit le maire.

Une cohabitation parfois difficile

Du côté des automobilistes, certains se sont bien habitués à cette zone 20 km/h. "Je trouve ça bien, les piétons peuvent traverser quand ils veulent, confie une automobiliste. Le seul problème, c'est qu'il faut être vigilant, et qu'ils ne se jettent pas sur les voitures non plus", ajoute-t-elle. "On se sent plus en sécurité", poursuit un cycliste.

D'autres habitants, au contraire, ne sont pas convaincus. "Depuis qu'il y a le 20 km/h, personne ne le respecte", se plaint Dominique, motard, qui emprunte régulièrement cette route. "Pour les enfants c'est bien. Mais le problème, c'est que personne ne respecte la limitation. Puis, c'est lent...", ajoute Philippe, automobiliste.

Pourtant, le maire assure que les habitants se sont appropriés cette zone. "Je crois que c'est à chacun de prendre sa part de responsabilité, et de faire attention aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes", affirme-t-il. "On sait bien que personne ne roule à 20 km/h, c'est compliqué, mais le principal c'est de créer une zone de rencontre où la circulation est apaisée et plus fluide. Et je pense que c'est réussi", conclut Jacques Coquelin.