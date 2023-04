Sécurité routière : un feu jaune pour les piétons expérimenté dans six villes de France

Un feu piéton jaune va prochainement être expérimenté dans six villes de France. C'est ce qu'indique un arrêté publié au Journal officiel ce vendredi 28 avril. Si vous habitez Nice , Metz, Toulouse, Nantes, Nancy et Strasbourg, un petit bonhomme orange va donc bientôt faire son apparition sur certains axes. Versailles fait partie des communes concernées par l'arrêté, mais la ville a déjà indiqué à franceinfo sa volonté de se retirer du projet. France Bleu vous explique en quoi consiste cette expérimentation qui doit durer deux ans.

Quel est l'objectif de ce bonhomme orange ?

Comme pour le feu orange des voitures, le feu jaune piéton indiquera à toutes les personnes qui franchissent le passage clouté qu'il est temps d'accélérer la cadence : "le feu jaune piéton [...] interdit au piéton de s'engager, mais permet au piéton déjà engagé de terminer sa traversée en toute sécurité" indique l'arrêté. Selon l’association Prévention Routière, l'objectif est de lever "l'incompréhension avec le petit bonhomme rouge pour les piétons". Invitée de franceinfo ce samedi, Anne Lavaud, sa déléguée générale, a déploré que "quand le petit bonhomme passe au rouge, le feu [pour les voitures] reste rouge. [...] Cette période où tout est rouge crée une zone de conflit".

Cette expérimentation va permettre de "voir comment, sur la durée, on se comporte par rapport à ce feu tricolore pour les piétons a-t-elle ajouté, il faut regarder si cela ne déclenche pas un sentiment d'urgence pour certains qui vont se mettre à courir pour traverser en voyant le feu orange. Pour ceux qui se déplacent plus lentement, ce sera une indication qu'on est dans une période transitoire entre le feu vert et le feu rouge". D'après Anne Lavaud, il y a un problème de comportement chez les Français : "On est chacun dans notre bulle, surtout en milieu urbain, et cela s'est peut-être intensifié avec les écouteurs, le téléphone et le sentiment qu'on a la possibilité de s'arranger avec soi-même pour faire le trajet le plus fluide possible, a indiqué la déléguée générale de l’association Prévention Routière Une étude que l'on a faite récemment montre que les Français n'aiment pas devoir s'arrêter".

Quels sont les axes concernés ?

Dans les six villes, plusieurs axes sont concernés par l'expérimentation. Elle sera "réalisée sur des feux de signalisation et passages piétons existants" précise l'arrêté. Le feu jaune apparaîtra selon deux cas de figure : "un cas de figure dans lequel le feu jaune est fixe et un cas de figure dans lequel le feu jaune est clignotant" peut-on lire dans l'arrêté publié au Journal officiel.

À Metz, le feu jaune sera visible dans la rue François Mitterrand et sur le boulevard Solidarité. Dans l'autre grande ville de Lorraine, Nancy, le feu apparaîtra au croisement entre la rue Raymond Poincaré et deux autres rues : la rue Saint-Léon, et la rue Mazagran. La route de l'Hôpital, l'allée de la Robertsau et l'avenue du Rhin profiteront de cette expérimentation à Strasbourg. À Nantes, vous pourrez croiser ce feu jaune au croisement entre la rue de Strasbourg et la rue du Général Leclerc de Hauteclocque, ainsi qu'au croisement entre la rue des Martyrs Nantais de la Résistance et le boulevard Vincent Gâche. Du côté de Nice, l'expérimentation aura lieu au croisement entre la rue Barla et la rue Bavastro et au croisement entre le boulevard Général Louis Delfino et la rue Auguste Gal. Enfin, à Toulouse, le bonhomme jaune sera visible au carrefour Roosevelt/Strasbourg et Place Esquirol/rue de Metz.

Au bout de deux ans d'expérimentation, "un rapport d'évaluation commandé et financé par la collectivité" devra être établi, détaille l'arrêté.