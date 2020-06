Sédentarité, hyperconnexion et table basse du salon : des conditions de travail souvent dégradées à la maison

Il a été organisé dans l'urgence. Le télétravail reste la règle à privilégier selon le gouvernement pour faire face à la crise du Covid-19. Mais bien souvent , il ne correspond pas aux normes du "vrai" télétravail.

"Il se pratique dans une situation exceptionnelle", rappelle Agnès Aublet-Cuvelier, cheffe du Département "L'Homme au Travail" à l'INRS de Vandoeuvre-lès-Nancy (Institut national de recherche et de sécurité) qui apporte son expertise sur les questions de prévention et de santé au travail. "Le confinement a surpris beaucoup d'entreprises. Ce télétravail se pratique de façon permanente alors qu'il se négocie habituellement à raison de quelques jours par mois."

C'est aussi un télétravail qui se met en oeuvre dans un environnement domestique particulier. On se retrouve souvent à gérer en même temps des enfants qui ont à suivre des cours à distance, un conjoint ou une conjointe qui peut être amené(e) à télétravailler aussi. On est en partage d'espace et de matériel parfois