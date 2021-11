Ségur de la Santé : 86 millions d'euros pour les hôpitaux de Savoie

Lors de son déplacement en Maurienne ce lundi 8 novembre, le secrétaire d'Etat à la Ruralité Joël Giraud a annoncé 86 millions d'euros pour moderniser les hôpitaux et les Ehpad de la Savoie, dans le cadre du Ségur de la Santé.

Au total, 1,6 milliards d'euros seront alloués à la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 86 millions pour les hôpitaux de Savoie. Vaste plan d'investissement pour l'hôpital public, le Ségur de la Santé a été voté en juillet 2020. L'objectif : améliorer les conditions de travail du personnel et les infrastructures.

Pour l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, où s'est rendu le secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité et des Relations territoriales Joël Giraud ce lundi 8 novembre, l'investissement s'élève à 20 millions d'euros. Et il était temps, notamment pour le service de médecine, dont Karen Hardy, pneumologue, est responsable.

C'est une difficulté de vivre dans cet hôpital tous les jours, car les chambres sont trop petites, on ne peut pas répondre aux normes des patients handicapés, ce n'est pas concevable de n'avoir que deux douches pour 30 lits !

"Il faut absolument qu'on soit aux normes. Mes équipes sont épuisées, ce qui explique la fuite du personnel soignant, qui n'en peuvent plus en fait", soupire-t-elle. Malgré la revalorisation des salaires, il manque 30% de praticiens à l'hôpital. Au bloc opératoire également, cinq infirmiers manquent à l'appel.

Moderniser l'hôpital pour retrouver du personnel soignant

Jacques Latour est cadre de santé au bloc opératoire, qui n'est plus aux normes depuis plusieurs années. "La stérilisation n'est pas aux normes, nous n'avons pas de sas, et nous manquons de place et de superficie. Il nous faudra une quatrième salle d'urgence."

Les travaux devraient commencer l'année prochaine, avec en priorité l'agrandissement de 300 mètres carrés du bloc opératoire, ainsi que sa mise aux normes. Pour Jacques, "le personnel a besoin de meilleures conditions de travail, et ça passe aussi par l'environnement de travail. J'espère que cela va inciter les soignants à revenir."

Le ministre a également annoncé 10 millions d'euros d'investissement pour l'hôpital voisin de Moutiers.