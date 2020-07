Ségur de la Santé : l’accord sur la revalorisation des salaires entériné par une majorité de syndicats

C’est un accord historique. Vingt-quatre heures après l'annonce d'une entente sur les rémunérations des personnels hospitaliers, trois syndicats majoritaires ont donné leur feu vert à ce volet phare du "Ségur de la Santé", qui prévoit 7,5 milliards d'euros de revalorisations salariales. "Ce protocole, le plus important que nous n'ayons jamais eu, marque une certaine reconnaissance au personnel", après "10 ans de blocage du point d'indice", a souligné dans un communiqué Françoise Kalb, secrétaire nationale de l'Unsa Santé.

Après discussions en interne, le syndicat Unsa Santé a annoncé ce vendredi soir qu'il allait signer cet accord avec FO et la CFDT, permettant de franchir le seuil des 50% de représentativité nécessaires à son application. Ces trois signatures permettent donc au gouvernement d'obtenir l'accord majoritaire souhaité d'ici lundi par le Premier ministre Jean Castex.

Que contient l’accord ?

Après sept semaines de tractations et une ultime séance de négociation marathon dans la nuit de mercredi à jeudi, le document final prévoit 20 mesures, dont une hausse de salaire de 183 euros net mensuels pour l'ensemble des "personnels des établissements hospitaliers et des Ehpad (hors médecins, ndlr)", avec une première revalorisation de 90 euros au 1er septembre et une autre de 93 euros au 1er mars 2021. L'enveloppe inclut également une "révision" des grilles de salaires pour certains métiers comme les infirmiers ou les manipulateurs radio, qui devrait permettre une rallonge de l'ordre de 35 euros net par mois en moyenne pour les agents concernés, selon le ministère.

De nouvelles majorations sont en outre envisagées pour les heures supplémentaires, ainsi que le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Des "recrutements" sont enfin mentionnés mais les 15.000 postes évoqués par plusieurs participants ne figurent pas noir sur blanc.

Il aura hélas fallu une pandémie mondiale pour que ces professionnels soient enfin reconnus

"Un syndicaliste vous dira toujours qu'il aurait voulu plus" mais "ça fait 2.196 euros de plus par an", a déclaré le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, ce vendredi sur franceinfo. "Il y a des moments où il faut conclure" et "c'est le moment de conclure", a-t-il insisté, en se disant "très fier que la CFDT sache être très ferme en négociation et à la fin acter le compromis, parce qu'il est positif pour les travailleurs".

La CFDT-Santé a salué dans un communiqué "un accord historique". "Il aura hélas fallu une pandémie mondiale pour que ces professionnels soient enfin reconnus" mais "une grande marche est franchie", a-t-elle estimé. Le leader de Force ouvrière, Yves Veyrier, a pour sa part salué sur RFI "un compromis qui a de l'allure", incluant aussi "des dispositions sur les améliorations de carrières pour les aides-soignantes (et) les infirmiers".

Le Ségur de la santé est une imposture

Du côté du gouvernement, M. Véran a vanté sur BFMTV "la plus grosse augmentation de revenu jamais proposée dans ce pays", bien qu'il "ne pense pas que tous les syndicats signeront". La CGT et SUD, sans se prononcer à ce stade, se sont dites plus que réservés : avec quatre autres organisations, elles ont appelé à une "journée d'action nationale" et une manifestation à Paris le 14 juillet, affirmant que "le Ségur de la santé est une imposture".

La signature officielle des protocoles d'accord devrait avoir lieu lundi, à Matignon. D'autres mesures, portant sur les autres volets du "Ségur de la santé" (investissement, gouvernance...) pourraient être annoncés dans la semaine. Le gouvernement espère désormais une décision similaire concernant un second protocole négocié avec les médecins hospitaliers.