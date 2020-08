Seignosse, sixième commune des Landes à rendre le masque obligatoire

Après Vieux-Boucau ce mardi, Seignosse annonce à son tour que le port du masque devient obligatoire dans certaines rues de la commune à compter de ce mercredi 12 août. Seignosse est la sixième commune des Landes à imposer le port du masque.

Le masque est donc obligatoire dans les secteurs les plus fréquentés : Place de Castille, sur les allées du Parc et au Forum. Le masque était déjà et reste obligatoire sur les marchés de Seignosse.