Seine-et-Marne : 42 enfants de l'école talmudique de Bussières pris en charge par l'aide sociale à l'enfance

Après le placement en garde à vue des responsables de l'école talmudique de Bussières (Seine-et-Marne), 42 élèves de l'établissement ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, indique le département, ce mardi, dans un communiqué.

L'Éducation nationale a mis un internat à la disposition des enfants

Ces élèves sont âgés de 12 à 18 ans. "Ils n'ont pas d'autorité parentale sur le territoire français dans le cadre d'un accueil administratif d'urgence sur cinq jours", précise le communiqué. "A l'issue de ces cinq jours, ces jeunes seront soit rentrés chez les parents soit confiés à l'aide sociale à l'enfance par décision judiciaire", poursuit le conseil départemental.

Ces jeunes "sont accueillis dans un internat mis à disposition par l'Éducation nationale, et l'association La Croix rouge s'occupe de l'encadrement éducatif des jeunes, l'organisation des repas et la gestion du quotidien".

Les responsables de l'école talmudique sont en garde à vue

Les seize responsables de l'école talmudique placés en garde à vue lundi sont soupçonnés de maltraitances physiques et psychologiques. Les élèves étaient une soixantaine. La plupart sont des mineurs américains et israéliens.

"Cet établissement accueillerait de manière non déclarée de nombreux mineurs de nationalité américaine et israélienne ne parlant pas le français, dans des conditions abusives : enfermement, confiscation des documents d'identité, conditions de vie dégradées, actes de maltraitances, absence d'accès à l'éducation et aux soins et sans possibilité de revenir dans leurs familles", avait détaillé la procureure de la République de Meaux Laureline Peyrefitte.

Le bâtiment qui accueillait les élèves est insalubre

Situé dans un domaine isolé du nord-est du département, le bâtiment délabré où logeaient les enfants fait également l'objet d'un arrêté de fermeture au public.

Implanté depuis une vingtaine d'années, l'établissement hors contrat n'est pas dans le circuit de l'Éducation nationale. Quelques alertes sur ce "milieu extrêmement fermé" étaient remontées via le rectorat, et la plainte d'un adolescent qui s'en était échappé a accéléré l'enquête.

Une enquête a été ouverte pour séquestration en bande organisée

En juillet, un élève américain avait fugué. Il avait trouvé refuge à l'ambassade américaine à Paris. De novembre à décembre, d'autres adolescents se sont enfuis. La Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires avait aussi émis un signalement.

Une enquête a été ouverte des chefs de séquestration en bande organisée, violences aggravées, privation de soins et d'aliments, abus de faiblesse aggravé, a précisé Laureline Peyrefitte dans le communiqué.