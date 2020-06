Seine-et-Marne : pour aider un jeune homme qui a perdu toute sa famille, des gendarmes lancent une cagnotte

Emus par le drame vécu par de Benoît, les gendarmes de Seine-et-Marne lancent une cagnotte pour soutenir le jeune homme. Benoît, qui a perdu sa femme puis sa fille de 7 ans et sa mère en quelques mois, doit faire face à d'importantes difficultés financières. Les gendarmes ont décidé de l'aider.

Le drame vécu par Benoît, 28 ans, a touché les gendarmes de Seine-et-Marne qui ont décidé de lancer une cagnotte pour le soutenir.

Beaucoup d'internautes ont déjà répondu à l'appel des gendarmes. Ce vendredi, en début d'après-midi, la cagnotte avait déjà recueilli près de 5.400 euros, de 277 donateurs émus, eux aussi, par cette histoire.

Les gendarmes veulent aider Benoît à faire face

Ce vendredi, les gendarmes ont raconté cette histoire dans une série de tweets. Ils espèrent mobiliser beaucoup d'internautes car Benoît a désormais de grosses difficultés financières. Aujourd'hui, il ne sait pas comment il va payer les obsèques de sa mère et de sa fille.

Le sort semble s'être acharné sur Benoît

En quelques mois, le jeune homme a perdu sa femme, puis leur fille de 7 ans et sa mère.

Audrey, 29 ans, et Benoît, 28 ans, se sont mariés il y a trois ans, après dix ans de vie commune. Leur petite Aurore, est âgée de 5 ans à l’époque. Ils emménagent en juin 2019 à Rémauville (Seine-et-Marne) et se lancent dans un nouveau projet de vie.

Mais un an après leur mariage, Audrey est emportée par une infection post-opératoire, après dix jours de coma. La mère de Benoît, Pascale, 63 ans, soutient son fils et sa petite fille et prévoit de se rapprocher d’eux.

Mais, le 30 mai 2020, Pascale et Aurore trouvent la mort dans un accident de la route, près de Poligny.