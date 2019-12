Seine-et-Marne : interdiction de consommer l'eau du robinet à Ozouer-le-Voulgis

Ozouer-le-Voulgis, France

Après des résultats d'analyses de l'eau jugés non-conformes à la consommation, les services de l'État et la Préfecture de Seine-et-Marne interdisent aux habitants d'Ozouer-le-Voulgis de consommer l'eau du robinet depuis ce vendredi soir. "De ce fait, la qualité de l’eau (...) ne peut plus être garantie et est susceptible de présenter un risque pour la santé des consommateurs", peut-on lire sur le communiqué de la Préfecture.

"L’usage de l’eau du robinet est ainsi interdit pour la boisson, la préparation et la cuisson des aliments, le lavage des dents et la toilette des nourrissons. Une utilisation est envisageable uniquement si l’eau ne présente aucune coloration et qu’elle est portée à ébullition pendant au moins 5 minutes préalablement à l’usage. Cette restriction s’applique par précaution et dans l’attente des résultats d’analyse démontrant l’innocuité de l’eau du réseau".

Distribution de bouteilles d'eau

La Préfecture recommande "aux personnes dont les traitements médicaux nécessitent une qualité d’eau spécifique" de se rapprocher de la structure médicale dont ils dépendent. De nouvelles analyses vont être réalisées prochainement assure le communiqué.

Une distribution de bouteilles d’eau est organisée dans la salle polyvalente de la commune ce samedi 28 décembre de 10h à 12h.