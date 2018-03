Un film d'horreur en réalité virtuelle : un camion de la SNCF se déplace dans les lycées et diffuse une campagne de sensibilisation pour dissuader les jeunes de se promener sur les rails, comme à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), ce mardi, où les lycéens étaient nombreux pour la découvrir.

Savigny-le-Temple, France

"Ne devenez pas le cauchemar d'un autre" : c'est le nom de cette campagne de sensibilisation aux risques ferroviaires à destination des jeunes. Une campagne faite comme un film d'horreur, diffusé en réalité virtuelle, à bord d'un camion. Le scénario retrace le cauchemar d'une Philippe, témoin d'un accident de personne sur les voies. À 2h38 du matin, chaque nuit, il refait ce rêve angoissant.

"On aurait dit qu'on vivait le moment avec cette personne"

Ce mardi, au lycée Antonin Carême, à Savigny-le-Temple, les agents de la SNCF ont accueilli les jeunes lycéens à bord du camion noir. À l'intérieur, on retrouve le décor d'une chambre, morbide, sombre, avec un réveil, qui affiche l'heure fixe : "2h38". Avant de démarrer l'expérience, on s'équipe... et c'est parti. Des flammes, des phares d'un train, le fantôme d'un jeune garçon qui hurle : l'horrible scénario de l'accident en réalité virtuelle.

Le bus de la SNCF sillonne les collèges et lycées de France © Radio France - Pauline Pennanec'h

Annie est encore tremblante : "J'ai cru que cela m'arrivait à moi ! J'ai eu super peur !" lâche-t-elle, avouant avoir déjà traversé des rails, "Je ne le ferai plus jamais". Halima a été très impressionnée : "On aurait dit qu'on vivait le moment avec cette personne." Cela fait réfléchir Bachir, qui a déjà été témoin de ce genre d'intrusions sur les rails : "On les voit souvent à s'accrocher à l'extêrieur du train, soit ils traversent les rails."

C'est choquant, ça nous dissuade vraiment de faire la même connerie

— Bachir, lycéen

Dans la cour du lycée, les agents de la SNCF sont présents pour discuter, comme Caroline Bigorgne : "On espère vraiment que le message de fond passe. On parle seulement de l'accident de personne classique, mais il y a des jeux dangereux."

2.500 intrusions en 2017 en Île-de-France

En 2017, 55 personnes sont mortes percutées par des trains, après s'être promenées sur les rails, dont 9 en Île-de-France. Les intrusions sur les rails, c'est l'une des principales causes de mortalité sur le réseau ferroviaire. Mais surtout, la SNCF a compté 10.000 intrusions sur l'espace ferroviaire en France, dont 2.500 en Île-de-France l'an dernier. Le bus va sillonner les établissements scolaires pendant deux ans, et fera aussi un arrêt sur les festivals, cet été.