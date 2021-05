Seine-et-Marne : le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur à partir de mercredi

On va pouvoir se promener le nez au vent en Seine-et-Marne. A partir de mercredi, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur dans le département. Il devient "facultatif si les règles de distanciation sont applicables", précise la préfecture sur son compte Twitter. Le port du masque reste obligatoire dans tous les autres cas.

Dans un arrêté daté du 17 mai, le préfet, Thierry Coudert, justifie cette décision par "l'amélioration significative et continue des indicateurs épidémiologiques depuis le 1er mai". Dans le département, le taux d'incidence est de 218 pour 100 000 habitants. Compte tenu de cette situation, le port du masque en extérieur "ne constitue plus une réponse nécessaire, proportionnée et adaptée pour lutter contre l'épidémie de Covid19".

La Seine-et-Marne est le premier département francilien à lever l'obligation du port du masque en extérieur. Les préfectures de l'Ardèche et de la Creuse ont également décidé de faire de même à partir de mercredi et jeudi dans ces deux départements.