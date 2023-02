Seine-et-Marne : le préfet durcit les sanctions pour les délits routiers

Le préfet de Seine-et-Marne durcit les sanctions pour les délits routiers liés à l'alcool et la vitesse

Des sanctions plus lourdes en cas d'infractions et délits routiers liés à l'alcool ou la vitesse. Le préfet de Seine-et-Marne, Lionel Beffre, durcit le ton dans son département, suite à "la dégradation de la sécurité routière en 2022 et en ce début d'année 2023". Il précise par ailleurs que l' accident impliquant l'humoriste Pierre Palmade sur une route départementale du sud de la Seine-et-Marne "n'a fait que renforcer notre choix".

Sanction maximale

Dans les faits, le barème des suspensions administratives de permis de conduire est modifié, à partir de ce vendredi 24 février :

toute personne conduisant sous l’empire d’un état alcoolique à un taux supérieur à 0,40 mg/litre d’air expiré s’expose à une sanction de 6 mois de suspension de permis de conduire

s’expose à une sanction de 6 mois de suspension de permis de conduire toute personne commettant un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h, s’expose à une sanction de 6 mois de suspension de permis de conduire, quelle que soit la vitesse autorisée, quel que soit le réseau routier

Un barème propre à chaque département

C'est donc la sanction maximale qui est directement appliquée alors qu'auparavant la "sanction était progressive" selon le taux d'alcool et l'excès de vitesse, précise le préfet.

Chaque département "a son barème" puis le "judiciaire prend le relais" en infirmant ou confirmant la sanction administrative, rappelle Lionel Beffre. En 2022, la Seine-et-Marne a dénombré 894 accidents contre 770 en 2021, et 58 personnes ont été tuées contre 51 en 2021.