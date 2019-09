Seine-et-Marne : faites un don pour l'achat d'un véhicule adapté au handicap du petit Sacha

En Seine-et-Marne, à Carnetin, le papa et la maman du petit Sacha, 9 ans, lourdement handicapé, lance un appel à la solidarité pour acheter un véhicule aménagé, adapté au handicap de leur fils. Ils ont ouvert une cagnotte sur GoFundMe. Ils ont besoin de 25.000 euros.

Alice et Eric

Carnetin, France

Sacha va avoir 9 ans. Le petit garçon est lourdement handicapé. Il ne parle pas, il ne peut pas marcher et il est épileptique. Ses parents, Alice et Eric, se battent à ses côtés et lancent un appel à la solidarité.

Pour les soins de l'enfant, il faut beaucoup se déplacer. Il faut voir des neurologues, des pédiatres, des psychomotriciens, des orthophonistes. Pour les parents pas question de baisser les bras. Mais voilà, le petit garçon a bien grandi. Ses parents ont de plus en plus de difficultés à le déplacer lui et son lourd fauteuil.

Un don pour l'achat d'un véhicule aménagé pour Sacha

Ils rêvent d'acheter un véhicule qui serait aménagé et correspondrait exactement aux besoins de déplacement de leur fils. Ce véhicule adapté coûte cher, trop cher pour le budget d'Alice et d'Eric. Ils décident alors de lancer un appel à tous ceux qui seraient touchés par leur situation et leur bataille pour leur enfant.

Une cagnotte sur internet

Ils viennent d'ouvrir une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe. Ils espèrent récolter 25.000 euros. "Il n’y a pas de petits dons", disent les parents. "Chaque euro sera d’une grande aide pour nous. Les petits ruisseaux font de grandes rivières".

Si vous êtes touchés par l'histoire de Sacha et de ses parents, vous pouvez les aider en faisant un don sur https://www.gofundme.com/f/un-vehicule-amenage-pour-sacha