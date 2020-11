Seine-Maritime : à Canteleu, un film sur la radicalisation tourné par des jeunes

Cette rentrée scolaire, ce lundi, n'a rien d'habituel. Elle est même hors du commun, deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, un professeur d'histoire-géo à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Une minute de silence pour lui rendre hommage sera observé à 11h dans toutes les écoles de France.

La fiction au plus proche du réel

Samuel Paty, 47 ans, avait été décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine par un habitant d’Évreux, un réfugié d'origine tchétchène de 18 ans, après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'assassin se serait radicalisé en quelques mois via internet.

Dans ce contexte, un film "Double Je" prend tout de suite une autre dimension. Tourné par un groupe d'adolescents de l'A2J (accueil des jeunes) à Canteleu, réalisé par Camille De Bruyn et sous la houlette de Mariam Soumaré, la directrice du centre, le film aborde le difficile sujet de la radicalisation. Comment s'en prévenir ? Quels en sont les signes ?

"Ce que j'ai appris, moi, c'est que c'est un sujet très présent. La radicalisation, ça existe", explique Atika qui joue la rôle de Salam dans le film. Dans le court-métrage d'une dizaine de minutes, Salam explique, lors d'un interrogatoire comment Sarah a été radicalisée par un militant d'extrême-droite. Et comment Fabien converti à l'islam radicalise un de ses amis Fayk et le pousse à commettre l'irréparable. "Le meilleur moyen de se radicaliser c'est quand on est le plus faible mentalement", note Raphaël qui joue le rôle de Fabien.

"Fabien est une personne très triste qui n'avait pas ce qu'elle voulait en fait. Et après un braquage raté, finit dans une prison pour mineur (centre éducatif pour mineur)", poursuit Raphaël. En prison, son personnage se convertit à l'islam après une rencontre avec Bilal. Dans cette même prison Fabien se lie d'amitié avec Fayk. Sorti de prison, Fabien retrouve Fayk. Il le radicalise et pousse Fayk à commettre l'irréparable.

La République pour faire face à l'horreur

Difficile de ne pas faire le lien entre cette radicalisation et le tueur de Samuel Paty. Le film frappe de plein fouet la réalité. "On a eu des cours, des ateliers. On nous a appris comment fonctionnait la radicalisation en ligne notamment", expliquent Atika et Raphaël. "À Canteleu, nous avons des agents formés et chargés de détecter des changements soudains de comportements", souligne Catherine Tafforeau, chargée de l'éducation et de la jeunesse à la mairie.

Pour faire face à l'horreur dans le film, un personnage débarque un peu avant la fin : la République. "C'est important de rappeler que dans la République, chacun puisse penser ce qu'il veut. Justement, si chacun peut penser ce qu'il veut, tout le monde peut penser ce qu'il veut, écrire ce qu'il veut", soulève Ryad qui joue ce rôle.

Son intervention va mener à un débat sur la liberté d'expression entre les jeunes du film. Un débat que les professeurs auront avec leurs élèves ce lundi lors de la rentrée scolaire ou dans les prochaines semaines.