Seine-Maritime : collèges, emploi, seniors, familles... le menu de la première séance du Conseil départemental

Première séance de la nouvelle mandature. Et déjà le nouveau Conseil départemental veut frapper fort. Trente-six rapports sont à l'ordre du jour, de ce jeudi 30 septembre à l'hôtel du département à Rouen. Quatre grandes thématiques se détachent de ces rapports, les collèges, l'emploi, l'accompagnement des établissements médico-sociaux et la famille.

Des collégiens équipés

Depuis plusieurs mois, le département équipe les collégiens en ordinateur. "A la rentrée 2022, les 17.000 élèves de 6e auront soit un ordinateur soit une tablette", explique son président Bertrand Bellanger. Les autres suivront à vitesse grand V sur toute la mandature. "Avec un système de formation pour les professeurs, les bibliothécaires afin d'expliquer l'usage de ces outils aux enfants", ajoute Chantal Cottereau, vice-présidente en charge des collèges et de la réussite éducative.

De plus, le département de la Seine-Maritime, dès la rentrée 2022 proposera au collégien "un pass collège de 25 euros". "Sans conditions de ressources et pour tous les collégiens", renchérit Bertrand Bellanger. Pour inciter à la pratique sportive et culturelle.

Le dispositif RSA/Cumul d'activité prolongé

Le dispositif permet aux jeunes bénéficiaires du RSA de continuer à percevoir l'allocation tout en percevant un salaire s'ils travaillent dans le domaine médico-social. Cette expérimentation a été mise en place en janvier 2021 et devait se terminer en juin dernier. Mais elle sera prolongée.

"Dix-huit personnes bénéficient de ce dispositif, ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous poursuivons cette expérimentation. C'est la volonté du département de permettre à nos concitoyens qui sont bénéficiaires du RSA, _ils sont 42.000_, de pouvoir aller vers des métiers en tension comme les aides à domicile. Nous souhaitons poursuivre cette expérimentation pour que ce soit vertueux", explique Bertrand Bellanger.

En plus de pouvoir cumuler le RSA avec le revenu de leur activité, ceux qui bénéficient de ce dispositif peuvent également prétendre à une aide de 150 euros, notamment pour couvrir des frais liés à la reprise d'activité (une nounou pour les enfants, par exemple, etc.).

Seniors et familles au programme

Mieux accompagner les établissements médico-sociaux. Le département gonfle son enveloppe. 10 millions d'euros "c'est le double de ce que l'on avait attribué en 2021", affirme Bertrand Bellanger. "L'idée c'est d'améliorer le quotidien de nos concitoyens qui sont dans les établissements. On le fait déjà depuis le mois d'avril en augmentant notre soutien à l'investissements dans les établissements et Ehpads en particulier. On développe des aides à l'investissement dans des petits équipements qui permettent d'améliorer la vie au quotidien dans nos établissements", ajoute le président du département.

Sur le volet familles et enfants, lors de cette séance plénière, le Conseil départemental va acter la signature avec l'Etat d'un contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance. Agir pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles, protéger les enfants, leur donner les moyens de garantir leurs droits, et notamment préparer leur avenir.