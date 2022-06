Incendie de Lubrizol : deux polluants environnementaux retrouvés après des analyses sur des cheveux d'enfants

Près de trois ans après l'incendie de Lubrizol, l'association des sinistrés avec l'aide d'un laboratoire avait réalisé une campagne de prélèvement de cheveux fin mars sur 100 enfants à la fois du pays de Bray mais aussi de Rouen. Le but était de trouver des polluants.

Selon les premiers résultats dévoilés ce jeudi, deux polluants ont été détectés. Mais aucun n'a pour origine l'incendie.

Deux polluants environnementaux

"Pas de panique", commence d'emblée le président de l'ASL Simon De Carvalho "c'est la première chose que l'on a envie de vous dire. On a détecté des polluants, des métaux mais pas de panique", ajoute-t-il en précisant qu'il s'agit de la première phase "une phase pour détecter les polluants environnementaux".

9 sur 100 présentent une contamination à l'atrazine selon les premiers résultats. "Un pesticide interdit depuis plus de 20 ans en France. On va demander maintenant aux autorités une enquête pour savoir d'où cela provient", précise Simon De Carvalho.

Autre résultat après les prélèvement, le phosphate. 40% des enfants présentent une contamination à ce polluant. "Là dessus nous en tant que parents on ne peut pas agir, on va demander à l'Etat d'agir", poursuit le président de l'ASNL.

Ces premiers résultats constituent une première base de données pour l'association. "Ce que l'on avait pas au moment de Lubrizol. Maintenant s'il y a une nouvelle catastrophe industrielle que s'ajoutent de nouveaux polluants sur cette liste, on va pouvoir dire à telle date j'étais comme ça et c'est une réponse scientifique. Et si aujourd'hui les résultats sont comme ça et qu'il y a une grosse différence et que tel polluant c'est telle usine, et bien on va pouvoir qu'il y a un impact sur la santé", conclut Simon De Carvalho.

L'ASL demande aux élus de la métropole leur aide afin de créer un centre éco citoyen. Il aura pour but d'effectuer ces prélèvements sur toute la population.