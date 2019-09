Seine-Maritime : l'eau du robinet déclarée impropre à la consommation dans 5 communes

Il ne faut plus consommer d'eau du robinet si vous habitez dans les communes de Mont-Cauvaire, Authieux Ratieville et Claville Motteville, et dans une grande partie de Clères et Fontaine le Bourg, au nord de Rouen. De la turbidité est intervenue au niveau d'un forage.