Seine-Maritime : le timide retour des Britanniques à Dieppe

La côte dieppoise a des accents british ces derniers jours. Depuis que les liaisons transmanche tournent de nouveau à plein régime, les Britanniques reviennent petit à petit à Dieppe, après deux ans de covid-19, des restrictions et surtout après les incertitudes liées au Brexit.

"C'est eux qui nous font travailler"

"On est en vacances, on a pris le ferry tout simplement de New Haven à Dieppe, c'était deux, trois heures", racontent Arthur et Jeanne, deux Anglais venus de Portsmouth. "On a décidé de changer, d'habitude on va dans la région de Calais, de Dunkerque, de Douvres, là on vient à Dieppe pour la première fois et on trouve ça charmant. On s'est baladé sur les falaises, dans les bars, on a découvert le memorial du 19 août 1942 dont on ne savait pas grand chose, on reviendra c'est sûr", poursuit le couple.

La clientèle britannique est très appréciée des commerçants dieppois. "Ce sont de bons consommateurs", explique Guillaume, responsable de salle au café des Tribunaux. Et des signes ne trompent pas sur leur retour. "Le fish and chips, les burgers et un irish coffee", détaille-t-il. "C'est une très bonne clientèle, c'est vraiment eux qui nous font travailler", conclut-il.

Et le constat est le même chez Gourmandise Fraîcheur. "On sent qu'ils sont de retour petit à petit les Britanniques", témoigne Paul. "Et en plus ils laissent de très gros pourboires", sourit Vincent qui travaille à la Petite Paillotte. Les commerçants dieppois ont encore quelques mois avant l'été pour perfectionner leur anglais.