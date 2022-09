Seine-Maritime : les ventes de pellets de bois explosent à l'approche de l'hiver

Le granulé de bois est victime de son succès. "On ne peut pas exclure une pénurie mais à ce stade ce n'est pas du tout le cas", explique Mathieu Hutot, gérant de l'entreprise Monsieur Bûche à Quincampoix. "On est à flux tendu", ajoute-t-il. Le prix du bois a explosé à cause de la guerre en Ukraine et comme il se fait rare, les particuliers ont tendance à faire d'énormes stocks chez eux.

Une palette et demi par foyer

"D'habitude on a des basses et des hautes saisons, où le prix à la tonne augmente mais c'est la première fois en six ans que je vois ça", constate Mathieu Hutot. Depuis plusieurs semaines, le gérant de Monsieur Bûche reçoit entre 200 et 300 coups de fil par jour. "On nous demande s'il nous reste du pellet mais on privilégie nos clients habituels. Nous on a fait nos prévis l'an dernier pour cette année, on ne s'imaginait pas que la demande allait être si forte", ajoute-t-il.

Dans son hangar, 50 palettes sont exposées. "Tout ça va partir en une semaine", souligne-t-il. Aussitôt livrées, les palettes partent. "Il y a aussi un phénomène de surstock, quand on arrive chez les clients on voit déjà qu'ils ont une, deux palettes. Ils ont peur que les prix augmentent, en fait c'est cette psychose qui fait que les prix augmentent car l'offre a du mal à suivre derrière. C'est le serpent qui se mord la queue", analyse-t-il.

Depuis plusieurs semaines, lui et ses salariés travaillent à flux tendu. Mathieu Hutot ne prédit pas de pénurie. "_Je pense que tout le monde aura du pellet cet hiver mais certains l'auront au tout dernier momen_t", conclut-il.