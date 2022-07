Seine-Maritime : "Nous délivrons 26 000 titres ou renouvellement de titres chaque année", se défend le préfet

Depuis plusieurs mois, plusieurs élus de l'agglo rouennaise ainsi que des associations montent au créneau contre les autorités. Elles dénoncent l'intransigeance de la préfecture de délivrer des titres de séjour aux personnes en situation irrégulière.

"Nous délivrons 26.000 titres ou renouvellement de titres chaque année. Nous avons à peu près 1.500 demandes de régularisation par an. Nous en accordons un certain nombre. Quand elles sont contestées, nous gagnons dans plus de trois quart des cas", explique Pierre-André Durand, le préfet de la Seine-Maritime.

Une décision sur trois retoquée par le tribunal administratif en 2020

Ouardia, Adama Ballo, Burhan Sallahu, plusieurs noms sont les symboles de cette intransigeance selon les élus et les associations. "On ne peut pas venir en France avec un visa de touriste de trois mois, prendre l'engagement pris auprès de nos consulats dans les pays d'origine puis décider de ne pas repartir. Il y a des procédures si l'on veut venir en France pour étudier, pour travailler. Cette attitude constitue une sorte de coupe file, de passe droits vis-à-vis de la grande majorité des étrangers qui respectent nos lois", ajoute le préfet.

Les avocats et associations dénoncent la non application de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui pose le cadre dans lequel les étrangers peuvent faire une demande de titre de séjour. "C'est une erreur de lecture parce que justement la circulaire n'est pas une obligation réglementaire. Elle donne un cadre et des conditions cumulatives et dans un certain nombre de cas de la circulaire Valls ne sont pas réunis", analyse Pierre-André Durand.

L'interview de Pierre-André Durand le préfet de la Seine-Maritime à réécouter. Copier

Dans le cas de la jeune Ouardia, le préfet de la Seine-Maritime annonce ce vendredi matin sur France Bleu Normandie qu'il ne devrait pas faire appel. Concernant les renforts de police promis par le ministère de l'intérieur en octobre dernier sur le secteur Rouen-Elbeuf, Pierre-André Durand précise que 15 sont déjà arrivés. "On a du retard, c'est indéniable. On dépend de la sortie des écoles. On est tributaire des différentes sorties et on a pris du retard. 20 autres vont arriver en août, le solde sera traité à l'automne".