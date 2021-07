Seine-Maritime : vente d'alcool à emporter et consommation sur la voie publique interdites les 13-14 juillet

La vente d'alcool à emporter et la consommation sur la voie publique seront interdites les 13 et 14 juillet en Seine-Maritime.

En Seine Maritime, le préfet a pris un arrêté pour éviter des débordements lors de la fête nationale du 14-Juillet. La vente d'alcool à emporter sera interdite dans tout le département ce mardi soir et ce mercredi soir à partir de 18h. Il sera également interdit de boire de l'alcool sur la voie publique. Même chose pour la vente et l’utilisation de feux d'artifice pour les particuliers. Par ailleurs les autorités recommandent aux administrations, entreprises, et aux particuliers de rentrer les poubelles, de garer leurs voitures à l'intérieur, et de ne pas laisser d'encombrants sur la voie publique.