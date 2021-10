Seine-Maritime : y a t-il un phénomène "Squid game" dans les cours de récréation ?

A la sortie des collèges de Rouen (Seine-Maritime), la plupart des élèves savent très bien de quoi on parle quand on dit Squid game. "Le but du jeu c'est de faire des épreuves" explique cette élève de 6ème. "Découper des gâteaux sans les casser, il y aussi 1,2,3 soleil" poursuit la fillette de 10 ans qui ne regarde pas elle-même mais qui a vu des images et des conversations sur le réseau social TikTok.

En effet, pour résumer, l'idée de cette série ce sont des personnes endettées qui acceptent de participer à un prétendu jeu qui pourrait leur faire gagner beaucoup d'argent. Mais le jeu est mortel. Les perdants ne sont pas seulement éliminés mais tués. La série est interdite au moins de 16 ans.

Mais cela n'a pas l'air de refroidir certains collégiens. "Moi je veux bien essayer, puisque tout le monde en parle. En classe, dans la cour, etc." affirme ce collégien de 4ème. "Tout le monde regarde !" dit-il un peu déçu de n'avoir pas encore pu y accéder. Et ses parents d'ailleurs sont-ils d'accord ? "Je ne sais pas" concède le jeune homme.

1,2,3 soleil fait son retour dans la cour au collège

Cette autre jeune fille a remarqué que certains camarades de 6ème jouaient à "1,2,3 soleil" mais aussi à d'autres jeux enfantins mis en scène dans la série. Notamment un jeu avec des carrés rouges et bleus (1er épisode de la série) et s'ils perdent "ils se mettent des claques. Des petites claques" tempère la jeune fille.

Cela dit, beaucoup d'autres élèves n'ont pas remarqué ces jeux et n'y ont donc pas pris part.

Vigilance du ministère de l'éducation nationale

Mais les possibles dérives que cette série pourraient engendrer avec des comportements qui pourraient être dangereux sont scrutés de près par le ministère de l'éducation nationale qui a envoyé un courrier pour alerter les directeurs académiques en fin de semaine dernière. Aucune remontée "flagrante" n'a été enregistrée jusqu'à présent note le ministère que France Bleu Normandie a joint.

L'académie de Normandie n'a pas non plus eu de remontée particulière sur ce sujet jusqu'à présent mais se dit tout aussi vigilante.

"Pour le moment, les élèves parlent beaucoup de la série mais en réalité il ne se passe pas grand-chose" affirme de son côté Elisabeth Lechevallier, la présidente de la FCPE, fédération de parents d'élèves, de Seine-Maritime.