Seine-Maritime : Yasmine et Justine racontent leur PMA dans un roman graphique

C'est un livre qu'elles destinaient au départ à leur fille, mais qui finalement pourra être lu par toutes les femmes qui désirent avoir recours à la procréation médicalement assistée (PMA). Yasmine et Justine vont publier au mois de septembre "Bonne chance, Mesdames !", un roman graphique dans lequel les deux femmes racontent leur parcours, de leur désir d'avoir un enfant à la naissance de leur fille Mado, en août 2021.

"Notre écrit peut servir à d'autres femmes"

"Cela partait d'une démarche très personnelle au départ", se souvient Justine. "Quand on est allé en Belgique, nous avons eu rendez-vous avec une psychologue, ajoute Yasmine. Elle nous a dit d'écrire pour Mado, pour quand elle sera plus grande et qu'elle saura lire. J'ai commencé à écrire dans mon petit cahier. Et de là je me suis dit : pourquoi ne pas le faire en BD ?"

C'était en 2020, juste avant le premier confinement. Justine et Yasmine, qui habitent à Limésy, au nord de Barentin, se rendent en Belgique et entament les démarches pour bénéficier d'une PMA. En France, la loi qui élargit la procréation médicalement aux couples de femmes et aux femmes seules n'est pas encore passée. "Nous ne nous sommes même pas posé la question de le faire en France, on s'est dit qu'il y allait avoir trop d'attente", explique Yasmine. En effet, encore aujourd'hui, alors que la loi a été votée il y a plus d'un an, le délai moyen entre le premier rendez-vous et l'obtention d'une paillette est de 13,6 mois selon Joëlle Belaisch-Allart, cheffe du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à l’hôpital de Saint-Cloud.

Le roman graphique sortira au mois de septembre © Radio France - Thomas Schonheere

"Bonne chance, Mesdames !" raconte donc ce qu'est une PMA, les démarches administratives faites par le couple, les aspects légaux, les différences entre les pays, mais aussi la réaction de l'entourage, les réflexions quotidiennes, etc. "Accueillir un enfant en étant un couple de femmes en France, cela se fait depuis des années et des années. Mais nous n'avons pas trouvé de témoignages écrits et de choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour se projeter. Notre écrit peut servir à d'autres femmes", explique encore Justine.

Les planches sont illustrées par Mélina Varechi - Capture d'écran Ulule

Pour publier ce roman graphique, illustré par Mélina Varechi, le couple a lancé une campagne de financement participatif sur le site Ulule. Une campagne qui a dépassé leur espérance puisque près de 130 livre ont été prévendus, sur un objectif de 50.