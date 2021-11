Seine-Saint-Denis : 84% des jeunes du département déclarent avoir été victimes de discrimination

Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dévoile, ce mardi 9 novembre, son baromètre des discriminations. Plus de 6 personnes interrogées sur 10 estiment en avoir été victimes au cours des cinq dernières années. Le nombre grimpe à 84% chez les plus jeunes.

C'est une étude qui en dit long sur ce que vivent des milliers d'habitants de la Seine-Saint-Denis : le conseil départemental dévoile, ce mardi 9 novembre, son baromètre des discriminations*, un sondage réalisé auprès des habitants du territoire.

84% des jeunes victimes de discrimination

Les résultats sont catégoriques : 9 personnes interrogées sur 10 estiment que les habitants sont discriminées en Seine-Saint-Denis en raison de leur couleur de peau, leur religion ou leur quartier d'origine. 46% des personnes interrogées jugent que ces discriminations ont augmenté durant ces cinq dernières années. Plus de 6 sur 10 affirment en avoir été victimes sur la même période. Fait marquant : les jeunes de 18 à 24 ans sont de plus en plus nombreux à dénoncer ces actes ou propos. 84% d'entre eux disent déclarent avoir été victimes de discrimination.

Origine, couleur de peau, religion...

Parmi les principales causes de discrimination, il y a d'abord l'origine ou la couleur de peau. 92% des sondés estiment que des habitants du département sont discriminés pour cette raison. 6 jeunes sur 10 déclarent l'avoir vécu. Vient ensuite la religion et enfin le quartier d'habitation, celui que certains n'osent même plus afficher sur leur CV, car c'est bien le domaine du travail où ces agissements sont le plus souvent relevés. Plus d'un tiers des interrogés estiment ainsi avoir été pénalisés dans leur recherche d'un emploi.

La recherche d'un logement aussi est plus difficile. Enfin, la police et la justice sont les premiers services publics dans lesquels ces habitants se sentent discriminés (88%).

Le département lance un Observatoire des discriminations

"Ces chiffres sont venus confirmer l'étude déjà réalisée en 2019 mais ils s'aggravent", analyse Stéphane Troussel, le président du conseil départemental. "C'est révélateur de l'ampleur du phénomène et je n'accepte pas que ces discriminations provoquent une forme de fatalité, en particulier chez les plus jeunes", affirme l'élu socialiste.

Face à ce constat, La Seine-Saint-Denis lance ce mardi son "Observatoire des discriminations et de l'égalité". Une démarche inédite pour un département en France. Cet organe sera composé d'associations, de chercheurs et d'experts comme Jean-Louis Bianco, ancien président de l'Observatoire de la laïcité.

"Cet observatoire a trois missions : recueillir des faits, sensibiliser les habitants et agir avec des actions concrètes sur le terrain", résume Stéphane Troussel. Une caravane des discriminations sillonnera bientôt le territoire pour informer la population sur ses droits, notamment sur les moyens de saisir la Défenseure des Droits. Une campagne de testing sur l'emploi et le logement sera lancée également en 2022 en partenariat avec SOS racisme. Enfin, le département souhaite intégrer dans le programme des collégiens l'éducation à la lutte contre les discriminations.

*Enquête Harris Interactive réalisée par téléphone du 5 au 19 juillet auprès de 1.002 habitants de la Seine-Saint-Denis.