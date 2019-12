Seine-Saint-Denis : des cadeaux de Noël distribués par des Marines américains aux enfants de Stains

Depuis plus de 10 ans, des Marines américains remplacent le Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants des banlieues parisiennes. L'année dernière à Sevran, ils étaient ce lundi à Stains, en Seine-Saint-Denis, pour faire plaisir aux petits.

Plus de 100 enfants ont pu recevoir un cadeau de la main de Marines américains.

Stains, France

Ils étaient tous réunis dans le petit amphithéâtre de la Maison du Temps Libre de Stains, en Seine-Saint-Denis, en attendant la distribution de cadeaux ce lundi après-midi. Plus de 100 enfants venus de toute la ville, sourire aux lèvres, ont été gâtés par deux Marines américains venus de l'ambassade des États-Unis à Paris.

Depuis plus de 10 ans, ces militaires distribuent des paquets à des petits de villes sélectionnées en région parisienne quelques jours après Noël. Une manière pour eux d'exporter leur tradition, mise en place depuis maintenant plus de 70 ans chez eux. "C'est une manière de monter comment ça se passe chez nous", explique Bryan Bauer, attaché culturel à l'ambassade des États-Unis.

Tous étaient réunis dans l'amphithéâtre de la Maison du Temps Libre à Stains en attendant les cadeaux. © Radio France - Alexandre Frémont

Des camions de pompiers, des puzzles et des ballons

La petite centaine d'enfants a donc formé deux rangées, une de garçon et l'autre de filles pour la distribution et pendant plus d'une heure, tous ont reçu de la main de ces militaires en uniforme, des camions de pompiers, du maquillage, des figurines ou encore des ballons de football.

Les deux Marines ont distribué pendant une petite heure des cadeaux pour les filles et les garçons. © Radio France - Alexandre Frémont

Les enfants avaient le sourire en recevant leur cadeau. © Radio France - Alexandre Frémont

Les petits ont même pu échanger quelques mots en anglais avec les Marines. © Radio France - Alexandre Frémont

L'un d'eux reçoit un camion de pompiers en cadeau. "C'est nul je suis pas un bébé", s'exclame-t-il, visiblement un peu déçu. Mais après réflexion, en le scrutant bien, il se rend compte que la lance envoie vraiment de l'eau. Il se ravise donc de vouloir échanger avec quelqu'un d'autre. Les papiers volent, des raquettes de ping-pong à droite, de la pâte à modeler à gauche, des figurines ou encore des jeux de cartes, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Un peu plus loin, une petite fille a eu des playmobils, ce qui lui va très bien. "Il n'y a pas de mots en fait", sourit Nesrin, en classe de 6e. "C'est fou, ils viennent des États-Unis et nous apportent des cadeaux pour Noël, certains n'ont pas eu la chance d'en avoir alors je trouve ça chouette qu'ils pensent à nous."

Même si tout le monde n'a pas eu le cadeau rêvé, ces enfants sont ravis. © Radio France - Alexandre Frémont

"On ne voit des Marines que dans les films"

Et il n'y a pas que les enfants qui ont le sourire, Salim aussi. Il s'occupe de l'association Sémina Métès, à l'origine de cet évènement. "Ce n'est que positif", commence-t-il. "L'uniforme des militaires les impressionne, on ne voit pas des Marines tous les jours, à part à la télé et puis c'est aussi une manière de prolonger le Noël de ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de cadeaux."

Tout a été organisé il y a deux semaines, quand un ami de l'association a proposé l'idée à Salim. "Il connaissait l'ambassade, glissé le nom de Stains et ça a tout de suite été accepté, c'est top", détaille Salim.

Les jeunes bénévoles se sont pris en photo avec les militaires en fin de distribution. © Radio France - Alexandre Frémont

Il espère que d'autres actions pourront être menées avec l'ambassade des États-Unis et pourquoi pas envoyer plusieurs enfants dans le pays de l'Oncle Sam.