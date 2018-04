Environ 150 personnes se sont rassemblées ce vendredi après-midi devant la préfecture de Seine-Saint-Denis. Ces migrants, et leurs soutiens, occupent depuis fin janvier un bâtiment de l’université Paris 8. Ils demandent un rendez-vous au préfet pour obtenir une régularisation.

Bobigny, France

Environ 150 personnes se sont rassemblés ce vendredi après-midi devant la préfecture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, pour demander la régularisation d'une centaine de migrants. Ces sans-papiers, pour certains demandeurs d'asiles, occupent le bâtiment A de l'université Paris 8 de Saint-Denis depuis le 30 janvier. Le rassemblement devant la préfecture visait à obtenir un rendez-vous pour discuter d'une régularisation collective des migrants.

Une demande de rendez-vous rejetée

"C'est le deuxième rassemblement qu'on fait devant la préfecture de Bobigny, on ne veut pas que nos amis repartent à la rue" explique une étudiante, qui soutient les migrants. Le collectif avait adressé un courrier au préfet, le 10 avril dernier, afin d'obtenir un rendez-vous.

ECOUTER - "On demande ce rendez-vous pour obtenir une régularisation des occupants de Paris 8" explique une étudiante Copier

En vain : devant la préfecture, les manifestants ont tenté d'entrer mais ont été maintenus à l'écart par des policiers qui ont transmis le refus de la préfecture. "Vous ne serez pas reçus aujourd'hui" indique un policier, qui relaie le message de la préfecture : il faut prendre rendez-vous individuellement.

"On est entré [dans l'université, ndlr] pour avoir le soutien des étudiants" répond Abraham, arrivé d'Ethiopie, il y a cinq mois : "on aurait pu déposer chacun individuellement des dossiers pour avoir des papiers mais les réponses du gouvernement ne nous satisfont pas, si on le fait individuellement, c'est pour ça qu'on le fait ensemble".

ECOUTER - Les migrants et leurs soutiens n'ont pas été reçus en préfecture Copier

Une double occupation à Paris 8

L'occupation de l'université se poursuit, alors qu'une autre a commencé à Paris 8, contre le projet de loi de réforme de l'accès à l'université. Un contexte qui crée "beaucoup d’incertitudes" dit une étudiante, alors que les forces de l'ordre sont intervenues dans certaines facs, "mais nous on est là et on restera tant qu'on ne sera pas expulsés".

"On espère que la mobilisation étudiante va nous aider à rester" ajoute-t-elle. Une première échéance approche : vendredi 20 avril au soir, l'université Paris 8 doit théoriquement fermer pour une semaine de vacances. La coordination