Seine-Saint-Denis : des ateliers de réalité virtuelle pour prévenir les risques d'incendies domestiques

Le casque sur les têtes, les manettes dans les mains et vous voilà projeté dans un appartement, en train de déambuler entre la cuisine, le salon, quand soudain l'alarme incendie retentit. Le feu s'est déclaré chez votre voisin mais la fumée passe déjà sous la porte de votre logement et l'envahit : à vous d'avoir les bons réflexes, les bons gestes pour vous mettre en sécurité.

Un appartement envahi par la fumée

Voilà l'une des mises en situation présentées lors de ces ateliers de prévention incendies, qui seront proposés dès la rentrée par Seine-Saint-Denis Habitat, l'office HLM qui gère 30 000 logements dans le 93. En juin dernier, plusieurs locataires ont été invités à tester le dispositif imaginé par la start-up TKORP.

Aurélie, locataire à Neuilly-sur-Marne, est impressionnée par l'expérience et son réalisme. "Dès qu'on entend l'alarme, on commence à perdre nos repères, à ne plus savoir ce qu'on doit faire, avant de prendre un grand souffle et de se rappeler qu'en fait, si, on les connaît les gestes", explique cette mère de famille. Neila, sa fille de 10 ans, elle bien retenu les consignes : "Il faut mettre du linge mouillé sous la porte, fermer les fenêtres, appeler les pompiers."

Seine-Saint-Denis : la réalité virtuelle pour prévenir les risques d'incendies domestiques Copier

Prévention plus ludique

Faire de la prévention auprès d'un public plus jeune, c'est l'objectif de ces ateliers que le bailleur a voulu rendre plus ludique. "La réalité virtuelle, c'est un outil complémentaire aux autres qui va nous permettre de toucher un public complémentaire comme les jeunes", reconnaît Patrice Roques, le directeur général de Seine-Saint-Denis Habitat.

Le bailleur espère éviter de nouveaux drames, comme l'incendie mortel à Bobigny, il y a un an et demi, qui a coûté la vie à quatre résidents, dont deux fillettes. Un autre incendie, dans un autre immeuble de Seine-Saint-Denis Habitat, avait fait une victime, un mois plus tard, à Dugny.