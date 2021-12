Seine-Saint-Denis : laissez vos enfants créer leur propre conte de Noël avec "Kidikonte"

Donner aux enfants la chance d'imaginer et d'écrire leurs propres histoires, leurs propres contes, c'est l'idée qu'a eue Jennifer Sousa José. Cette habitante de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a créé en décembre 2020 Kidikonte.

Un livre pour les enfants et créé par les enfants

Quand elle était petite, Jennifer dévorait les bouquins. "Je n'ai pas eu une enfance facile, je me refugiais un peu dans la lecture". En plus de les lire, elle créait ses propres livres en bricolant avec du papier, des agrafes et des feutres. Une passion transmise depuis à ses quatre enfants. C'est lors d'une discussion avec l'une de ses filles, en 2019, que le déclic se produit : "Elle me demandait tout le temps d'agrafer des feuilles pour fabriquer un livre. Je me suis demandée si ça n'existait pas un livre à fabriquer soi-même, j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé. Du coup, ma fille m'a dit 'fais-le' !"

Jennifer Sousa Jose, créatrice de KidiKonte © Radio France - Hajera Mohammad

250 exemplaires vendus en un an

On est jamais mieux servi que par soi-même, c'est bien connu. Alors, l'an dernier, la trentenaire lance sa propre boîte, en parallèle de son job de gestionnaire en assurances, et créé Kidikonte. L'enfant peut créer son propre livre avec ce kit créatif qui comprend un livre blanc à couverture rigide et des pages entièrement personnalisables, une trousse complète, des stickers et un petit mode d'emploi pour apprendre à écrire une histoire. Le tout est vendu à 29,90 euros, "mais tout est fabriqué en France et de manière écolo", précise la créatrice.

KidiKonte, un kit conçu pour les écrivains en herbe - Instagram KidiKonte

En un an, 250 exemplaires de Kidikonte ont été vendus. Jennifer travaille beaucoup avec les associations, les écoles et certaines petites librairies indépendantes. Elle ne cache pas sa fierté à l'idée de savoir que sa création va se retrouver cette année sous le sapin de Noël de certaines familles. "Je trouve que c'est important de donner la parole aux enfants, qu'ils puissent créer leurs histoires. Et puis, je pense que le papier ne sera jamais remplacé par les écrans, les enfants ont besoin de créer quelque chose".