Seine-Saint-Denis : le département lance sa Caravane contre les discriminations

Le département de la Seine-Saint-Denis vient de lancer une caravane contre les discriminations. Elle va sillonner le territoire ces prochaines semaines pour sensibiliser le public et permettre aux victimes d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la justice et du Défenseur des droits.

Une caravane installée en plein milieu du chemin, forcément ça interpelle les quelques promeneurs du parc de la Haute-Ile de Neuilly-sur-Marne. C'est à cet endroit que le département de la Seine-Saint-Denis a décidé d'installer, ce mercredi 22 juin, sa "Caravane contre les discriminations".

Connaître ses droits

À bord, des agents du département sont là pour sensibiliser le public aux différentes discriminations, leur reconnaissance juridique et surtout les démarches possibles à réaliser pour celles et ceux qui s'estiment victimes. Ces derniers pourront même les démarrer dans le véhicule que ce soit pour alerter des associations ou saisir le Défenseur des Droits, dont des délégués sont également présents.

Inès et Marie-Fernande, deux sœurs originaires de Noisy-le-Grand et Gournay-sur-Marne, s'arrêtent pour récupérer le petit flyer distribué par les agents. Dessus le numéro d'appel de la plateforme antidiscriminations.fr (3928) qu'Inès pourrait bien composer. "Je suis sourde et au téléphone, à chaque fois, je me fais agresser quand j'appelle [des services ou entreprises] parce que les gens ne comprennent pas". Mais les deux femmes, le reconnaissent, elles hésitent à entamer des démarches juridiques. "On laisse tomber parce que sinon on entre dans un engrenage", avoue Marie-Fernande.

Ne plus se laisser faire

C'est contre ce sentiment de fatalité qu'il faut à tout prix lutter, estime Oriane Filhol. "Souvent en Seine-Saint-Denis et notamment les jeunes sont victimes d'un cumul de discriminations... et beaucoup de personnes considèrent que c'est comme ça, 'j'ai l'habitude, je fais avec", rappelle la conseillère départementale déléguée à la lutte contre les discriminations.

Dans une étude, commandée fin 2021, par le département, 63% des Séquano-Dionysiens déclarent avoir subi une ou plusieurs discriminations au cours des cinq dernières années. "Mais le Défenseur des droits nous dit qu'il y a peu de saisines... On voit qu'il y a un gros gap entre les victimes et celles qui font valoir leur droit, donc on a besoin de rappeler aux gens que c'est un délit et qu'on peut les aider à les défendre".

Une tournée dans 17 villes

La caravane va aussi sensibiliser les publics de tout âge, pendant sa tournée, afin que les témoins de discriminations également ne laissent plus faire. Une bonne nouvelle pour Françoise, cette retraitée ancienne inspectrice des impôts, s'inquiète des discours et de la "parole raciste qui se libère" de plus en plus autour d'elle. "Hier, par exemple, j'ai une amie qui est institutrice, qui m'a dit que les mamans africaines n'avaient pas le sens maternel selon elle.... ça m'a énormément choquée, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle tenait des propos racistes".

La Caravane contre les discriminations passera dans 17 villes du département jusqu'au 13 juillet. La prochaine étape est prévue ce samedi 25 juin à Montreuil et Romainville.

"Ce n'est pas une fatalité" - Oriane Filhol, conseillère départementale chargée de la lutte contre les discriminations Copier

Calendrier de la Caravane contre les discriminations :