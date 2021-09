Seine-Saint-Denis : le département va bénéficier d'une "renationalisation" du RSA dès 2022

C'est un changement de taille qui s'annonce en Seine-Saint-Denis pour 2022 : l'État devrait prendre en charge le coût du RSA dès l'année prochaine, dans ce département. Une première en métropole.

En octobre 2020 déjà, le Premier ministre Jean Castex avait envoyé un courrier au président du conseil départemental, Stéphane Troussel, pour l'informer que la Seine-Saint-Denis serait un "excellent candidat" à cette expérimentation. D'après l'Agence France Presse, cette "renationalisation" pourrait bien démarrer dès 2022 et être testée pendant 5 ans. La mesure figure dans le projet de loi de finances qui sera présentée devant le conseil des ministres le 22 septembre prochain et à partir du 11 octobre à l'Assemblée nationale.

La Seine-Saint-Denis sera donc le premier département de la métropole à voir le versement du RSA pris en charge par l'Etat. C'est déjà le cas depuis 2019 à Mayotte et en Guyane et depuis début 2020 à La Réunion.

90.000 allocataires du RSA en Seine-Saint-Denis

"Cet accord historique" dont la "finalisation des termes est en cours", va "nous redonner un peu d'oxygène" et "doit nous permettre de doubler les politiques d'insertion", déclare à l'AFP, le président du conseil départemental, Stéphane Troussel (PS). La Seine-Saint-Denis compte 90.000 allocataires du RSA, pour une enveloppe annuelle de plus de 550 millions d'euros par an, dont plus de 220 millions qui restaient à la charge du département.