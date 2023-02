Seine-Saint-Denis : les intoxications au monoxyde de carbone en forte hausse cet hiver

Le monoxyde de carbone peut s'échapper des appareils de chauffage non entretenus

La Seine-Saint-Denis est victime d'une vague d'intoxications au monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et asphyxiant qui s'échappe des appareils de chauffage, alerte la préfecture du département dans un communiqué diffusé ce mercredi. L'Île-de-France est une des régions les plus touchées.

ⓘ Publicité

Si ce phénomène est récurrent chaque hiver, cette année, les chiffres inquiètent. Depuis le 1er novembre 2022, une soixantaine de cas ont été signalés dans le département, contre 52 sur toute l'année 2021. Deux tiers de ces intoxications sont liées à un dysfonctionnement de la chaudière.

Des barbecues en guise de chauffage

"Tenant compte de l'augmentation du prix des énergies, certaines familles n'ont plus les moyens de payer des factures énergétiques et privilégient des chauffages d'appoint qui s'avèrent dangereux", précise l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Île-de-France dans le communiqué. La "précarité énergétique", qui toucherait plus fortement la Seine-Saint-Denis que les autres départements franciliens, pousse même certains habitants à utiliser des "barbecues ou braseros à l'intérieur des habitations".

La préfecture recommande d'éviter les "moyens de chauffage de fortune, qui sont particulièrement à risque". Quant aux "chauffages mobiles d'appoint à combustible", fonctionnant avec du gaz naturel, du bois ou de l'essence, ils doivent être utilisés avec précaution, occasionnellement et être vérifiés par un professionnel chaque hiver. Ouvrir la fenêtre de son logement au moins 10 minutes chaque jour aide aussi à réduire les risques, d'après le communiqué.