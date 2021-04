Seine-Saint-Denis : Nasser Ramdane Ferradj, le responsable départemental de SOS Racisme est mort

Nasser Ramdane Ferradj, responsable de SOS Racisme en Seine-Saint-Denis et ancien élu à la ville de Noisy-le-Sec est décédé le mardi 20 avril 2021.

Les hommages se mutiplient depuis l'annonce de son décès. Nasser Ramdane Ferradj, responsable de SOS Racisme en Seine-Saint-Denis, est mort ce mardi 20 avril 2021.

Militant anti-raciste, il était aussi une figure et l'un des leaders de la FIDL, (la Fédération Indépendante et démocratique lycéenne) dans les années 1990. Nasser Ramdane Ferradj avait également été maire-adjoint de Noisy-le-Sec et secrétaire du Parti socialiste dans cette commune.

L'ancien maire de la ville, Laurent Rivoire (UDI), lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux tout comme le président du conseil départemental, Stéphane Troussel (PS)et d'autres compagnons de route à SOS Racisme.

Dans un long message publié sur Facebook, Dominique Sopo, le président de l'association salue un militant "fraternel, espiègle, fou d'égalité, antiraciste, abhorrant toutes les haines et tous les obscurantismes". "Ces dernières années, Nasser fut passionné par les questions de la laïcité, aussi bien pour la défendre contre les intégristes que pour en dénoncer le dévoiement chez celles et ceux qui l'utilisaient pour masquer ce racisme antiarabe qu'il ne supportait évidemment pas", ajoute-t-il.

