Seine-Saint-Denis : Stéphane Troussel déterminé à obtenir la réouverture des parcs de son département

Pourquoi les bois de Vincennes et de Boulogne ont rouvert ce lundi alors que les parcs de Seine-Saint-Denis restent fermés ? C'est ce qui interroge et qui agace Stéphane Troussel, le président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, qui a réclamé, ce lundi matin sur France 2, la réouverture d'un certain nombre de parc départementaux.

La réponse du secrétaire d'État Laurent Nunez me met très en colère parce que sa réponse c'est : les bois à Paris pour les beaux quartiers, c'est oui, mais les grands parcs pour la Seine-Saint-Denis, c'est non, c'est inacceptable.

"Les autorités préfectorales ont accepté pour les bois de Vincennes et de Boulogne, ils l'ont accepté, pour le parc de la Citadelle à Lille, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible en Seine-Saint-Denis", a estimé Stéphane Troussel, alors que la France a entamé son lent déconfinement. "La réponse du secrétaire d'État Laurent Nunez me met très en colère parce que sa réponse c'est : les bois à Paris pour les beaux quartiers, c'est oui, mais les grands parcs pour la Seine-Saint-Denis, c'est non, c'est inacceptable".

Indigné, mais pas résigné, il a réclamé, une nouvelle fois, ce lundi, la réouverture "indispensable", selon lui, des parcs du département, dont celui de la Courneuve, malgré le classement en rouge de la région. Le parc Georges-Valbon, qui mesure 417 hectares, semble en effet propice aux mesures de distanciation, rappelle l'élu.

Une réouverture "indispensable"

Stéphane Troussel se dit prêt à mettre en place un certain nombre de règles supplémentaires pour que certains parcs départementaux puissent rouvrir. "Pour les familles de Seine-Saint-Denis qui ont été confinées, parfois dans des appartements petits, avec des familles nombreuses, avec de jeunes enfants, pouvoir s'aérer, pouvoir aller faire du vélo, du jogging, de la trottinette, marcher tout simplement, circuler dans les parcs départementaux, dans cette période, c'est absolument indispensable", a-t-il argumenté.

Interrogé sur la réouverture du Parc de la Courneuve, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nunez a "rappelé aux élus qui nous font cette demande, qu'en fonction de l'évolution sanitaire de la situation, nous serons ou pas à même de réévaluer la position qui a été prise à compter de la fin mai pour une application au 2 juin".