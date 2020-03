Seine-Saint-Denis : un bus bucco-dentaire itinérant pour dépister et soigner la population

Un bus bucco-dentaire itinérant a démarré son tour de la Seine-Saint-Denis ce lundi 9 mars à La Courneuve. Il a été lancé par le conseil départemental pour pallier le manque de dentistes dans le territoire et offrir des soins dentaires aux populations les plus fragiles.

Un cabinet dentaire sur roue... C'est assez insolite et pourtant on peut le voir depuis ce lundi 9 mars sillonner les routes de la Seine-Saint-Denis. Le conseil départemental, avec l'Agence régionale de santé, finance ce bus bucco-dentaire itinérant, à bord duquel des dépistages gratuits sont désormais organisés.

Premier arrêt devant une école

Première étape ce lundi matin devant l'école Paul Doumer de La Courneuve. Une cinquantaine d'écoliers se sont faits dépistés. Certains trouvent toujours une bonne excuse pour expliquer pourquoi ils ne se brossent pas les dents ! Célia, 7 ans, l'avoue : "Moi quand je vois des gâteaux et des bonbons je les mange en cachette parfois et je ne me brosse par les dents après".

Une petite piqûre de rappel ne lui fera pas de mal même si la fillette "a des belles dents sans carie", assure François-Xavier Chaumier. Le chirurgien-dentiste, qui travaille habituellement au dispensaire municipal de Bagnolet, accueille les élèves dans ce bus aménagé en cabinet dentaire. Des jeunes et des adultes qui n'ont jamais consulté de dentiste, ou que très rarement, il en a déjà vu. "Si on a pas de bonnes dents, on ne peut pas sourire, on ne peut pas parler, on ne peut pas manger. Ce sont trois éléments importants d'un point de vue de la santé mais aussi d'un point de vue social", rappelle-t-il.

Seine-Saint-Denis : un bus itinérant bucco-dentaire pour dépister et soigner les habitants © Radio France - Hajera Mohammad

2 500 bénéficiaires par an

Mais c'est une réalité en Seine-Saint-Denis, "il n'y a que 3 dentistes libéraux pour 10 000 habitants quand la moyenne nationale est de 5,3", rappelle Stéphane Troussel, le président (PS) du conseil départemental. Alors ce bus est une des solutions pour lutter contre ces déserts médicaux. "C'est aussi une question de dignité pour les plus précaires", ajoute Pierre Laporte, vice-président délégué à la solidarité et la santé.

L'objectif pour le département : dépister 2 500 bénéficiaires par an. Des écoliers mais aussi des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Le bus s'arrêtera devant deux écoles à Tremblay-en-France, la semaine prochaine puis dans un CCAS de Romainville. Il reviendra une seconde fois dans les écoles pour dispenser les soins nécessaires chez les jeunes. Le département s'engage à prendre en charge ces soins, ou d'aider les familles à les financer si elles n'en ont pas les moyens.

Le département a acheté le bus pour un montant de 500 000 euros et prévoit de débourser 400 000 euros chaque année pour son fonctionnement. Le conseil départemental a pu bénéficier aussi de 250 000 euros de l'État, financés par le Plan Pauvreté et de 100 000 euros de l'Agence régionale de Santé.