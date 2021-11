Seine-Saint-Denis : l'État débloque un million d'euros pour la lutte contre la prostitution des mineurs

Des moyens supplémentaires pour lutter contre la prostitution des mineurs en Seine-Saint-Denis. L'État a décidé de débloquer 1 million d'euros pour renforcer le travail de prévention mené par le conseil départemental, annonce ce dernier dans un communiqué, publié ce mercredi 10 novembre.

L'annonce fait suite au déplacement hier, à Bobigny, du secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Adrien Taquet s'est rendu dans les locaux de l'AVVEJ, une association qui accompagne des jeunes filles et garçons en situation de prostitution. Cette enveloppe financière doit compléter le travail du département qui a signé en 2020 un "protocole expérimental" avec le tribunal judiciaire de Bobigny, l'Amicale du Nid 93 et d'autres acteurs du territoire pour mieux coordonner leurs actions sur ce sujet.