Seine-St-Denis : le département lance un plan pour faciliter l'accès à une alimentation saine et durable

Comment permettre aux habitants de Seine-St-Denis de se nourrir avec des produits de qualité dans une démarche respectueuse de l'environnement ? C'est à cette question que doit répondre le plan alimentaire territorial lancé ce jeudi à Stains par le président du département Stéphane Troussel. "L'alimentation est un enjeu social et écologique, un marqueur des inégalités sociales, on l'a vu pendant la crise sanitaire, explique l'élu socialiste. On ne va pas transformer la Seine-St-Denis en nouvelle terre agricole mais on peut certainement faciliter l'accès à des produits de qualité".

Avant de passer à l'action, la collectivité a fait réaliser un diagnostic par deux cabinets spécialisés. Terralim et le LAB3S ont notamment analysé l'assiette des Séquanodionysiens. Elle contient plus de céréales et de produits transformés et moins de viande. Les caractéristiques socio-économiques de ce territoire, plus jeune et plus pauvre que la moyenne nationale, expliquent ces différences. L'étude met aussi en lumière une problématique d'accès aux commerces alimentaires. Certains quartiers de Villepinte, Tremblay, la Courneuve, Dugny ou encore Sevran en sont dépourvus.

Encourager l'agriculture urbaine

Le département va donc travailler autour de plusieurs axes : la transformation de la restauration collective (objectif : 100% de bio dans les cantines de collèges d'ici la fin du mandat actuel, soit 2028), la lutte contre la précarité alimentaire, la sensibilisation aux enjeux de nutrition, le développement de l'insertion et de la formation. "Un certain nombre d'agriculteurs vont bientôt partir à la retraite, notamment dans les territoires voisins de Seine-St-Denis, détaille Nadège Noisette de Terralim. Il faut faire connaître ces métiers pour éveiller des vocations".

Urbanisée à 90%, la Seine-St-Denis n'a pas de terres agricoles, mais l'agriculture urbaine s'y développe et le département compte bien accompagner le mouvement sur le modèle de ce qui se fait déjà depuis deux ans dans l'enceinte du parc du Sausset, entre Villepinte et Aulnay. La collectivité y loue 5 hectares de terrain pour des projets divers. C'est là qu'a éclos le potager du grand Paname, une exploitation maraîchère bio qui fait aussi jardin pédagogique. Son co-fondateur, Brice Paccart, ne peut qu'encourager cet effort : "Au lieu d'avoir une pelouse vide où rien ne pousse, on peut cultiver des légumes et par la même occasion créer quelques emplois. Toutes ces dents creuses qui existent en Seine-St-Denis, il faut les remplir !"