Séisme au Maroc : à Bayonne, une association appelle aux dons de vêtements et de fournitures pour les enfants

Le bilan s'alourdit de jour en jour au Maroc , après le puissant séisme qui a frappé, notamment, la région de Marrakech ce week-end. La France active une aide de près de deux millions d'euros tout comme le Secours Populaire qui débloque 50.000 € de son fonds d'urgence. Au Pays Basque, l'association Euskal Herria Mundua aide à la scolarisation d'enfants au Maroc depuis 2010 et elle appelle aux dons pour assister ces derniers alors que des écoles ont été complètement ravagées. "Nous aidons notamment à Tagadirt et Lalla Aziza, deux villages situés dans les montagnes de Chichaoua. Les villages sont détruits ainsi que les écoles que l'on avait refaites avec la population sur place. Un des instituteurs avec qui l'on travaille est décédé. C'est un moment très difficile pour nous et tous les Marocains", raconte, émue, Mikela Doukary, la présidente de l'association bayonnaise.

"Des vêtements chauds, des produits d'hygiène, et des dons financiers" demande Euskal Herria Mundua

La présidente de l'association Euskal Herria Mundua a échangé, ce week-end, avec l'un des instituteurs sur place pour recenser les besoins immédiats pour les enfants de cette région. "Hassan nous demande, en urgence, des vêtements chauds car il fait très froid l'hiver et il arrive vite ; des produits d'hygiène (savonnettes, brosses à dents, shampoings, etc.), des draps, serviettes, des plaids", liste Mikela Doukary, qui précise que les fournitures apportées récemment sont sous les décombres. Elle ajoute : "Je voulais préciser à ceux qui ont le bon cœur de nous faire des dons qu'à partir de 70€, vous pouvez le déduire de vos impôts à partir de 66% pour les particuliers et entreprises."

Elle explique que son association part cinq fois par an au Maroc pour aider les enfants. Elle rappelle l'enjeu du matériel qui est apporté aux enfants : "La scolarité est obligatoire au Maroc désormais mais si les enfants n'ont pas de fournitures, le directeur ne leur ouvre pas la porte de l'école. On a pu aider, notamment, une quinzaine de filles qui sont devenues indépendantes et ont obtenu des masters ou des doctorats ! C'est d'autant plus important que dans cette région, ce sont souvent des femmes seules avec leurs enfants qui y vivent."

Infos pratiques pour les dons

Le seul inconvénient de cette association réside dans le fait qu'elle ne dispose pas de local physique. Le plus simple est de prendre rendez-vous avec Mikela Doukary via la page Facebook Euskal Herria Mundua . "Tous les dons partiront par colis via un transporteur France-Maroc, ce qui coûte cher. Pour le payer, on participe à des vide-greniers et sinon on paie de notre poche", précise-t-elle.