Séisme au Maroc : après une semaine de collecte à Nîmes, les convois prêts à partir

Le séisme au Maroc a fait 3.000 morts dans la région du Haut-Atlas. Depuis une semaine maintenant, l'association Humanimes reçoit les dons d'entreprises et de particuliers. Les bénévoles sont prêts à partir d'un jour à l'autre, ils attendent les directives du gouvernement. En attendant, des voitures défilent devant les locaux pour amener des dons.

"Peluches, vêtements pour enfants et adultes", Sarah dépose quatre gros sacs, "on aide comme on peut, ça peut nous arriver". Les besoins urgents : tentes, si possible barnum "pour accueillir plusieurs familles", explique Medhi, bénévole depuis 16 ans. Il faut également des couvertures, vêtements chaud, lampes de poches fonctionnant notamment au solaire (les piles vont peut-être manquer).

Les locaux de l'association Humanimes, quartier Valdegour © Radio France - Shannon Marini

Départ imminent pour le Maroc

"Le passeport est prêt", Amhed le président de l'association se tient prêt pour partir d'un jour à l'autre. "Le mécanicien a écourté ses vacances pour réviser tous les véhicules et pour pourvoir partir direct." Il ne manque plus que le feu vert des autorités marocaines.

Pour faire un don, vous pouvez passer au 341 avenue Villard de Honnecourt dans le quartier de Valdegour de 8h30 à 12h. Pour les dons financiers, rendez-vous sur la page Hello asso d'Humanimes .