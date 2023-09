Séisme au Maroc : "C'est très difficile", témoigne la communauté marocaine d'Avignon

Le bilan s'est encore alourdit ce samedi après-midi après le séisme qui a touché la région de Marrakech , au Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi. Les secours comptent désormais plus de 1.000 morts et plus de 1.200 blessés. Une situation suivie avec stupeur et inquiétude par la communauté marocaine à Avignon, l'une des plus importantes de France.

"On a passé la soirée à avoir peur, eux comme nous. Mes parents sont âgés, mon père est malade du cœur mais ils ont passé la nuit dehors", raconte Mohamed, un jeune Avignonnais dont la famille est toujours à Meknès. Ils se trouvent à 600 kilomètres de l'épicentre mais ont bien ressenti les secousses. "Je me suis dit : si seulement j'étais avec eux, quoi qu'il se passe, je serai avec eux", ajoute Mohamed.

"J'ai passé une nuit très agitée, on n'était pas tranquille", explique aussi Aziz El Kharif, qui vit à Avignon mais qui a passé son enfance à Marrakech, où vit encore sa famille. Tous vont bien mais la ville de Marrakech est dévastée et il s'inquiète des heures à venir. "Le séisme n'est pas terminé, et même une petite réplique risque de provoquer des dégâts, parce que de nombreuses fondations sont déjà fragilisées."

La solidarité s'organise

"C'est très difficile mais il y a une utilité aussi à être ici, parce qu'on peut aider de l'extérieur", estime Aziz El Kharif, dont le téléphone sonne en permanence pour savoir comment venir en aide aux Marocains. "On fera le nécessaire pour que les gens trouvent un certain confort, promet-il. Il nous faut des couvertures, de quoi se réchauffer, parce que certains ont tout perdu".

Comme lui, plusieurs collectes s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. L'association d'amitié franco-marocaine d'Avignon recherche en priorité du matériel médical. Une collecte de fonds s'organise également en Vaucluse en lien avec l'association Djelia Internationale. Pour donner, il faut se rapprocher de Latif Dehy et lui écrire à dehy.latif@gmail.com

La ville d'Avignon mobilisée

Dans un communiqué, la maire d'Avignon, Cécile Helle, adresse ses pensées à "l’ensemble de la communauté marocaine d’Avignon dont les attaches familiales et amicales avec leur pays d’origine restent importantes". Elle les assure de son soutien et promet de se mobiliser. "Avignon la solidaire se mobilisera bien sûr dans les prochains jours pour manifester plus concrètement son soutien et son aide aux villes et villages marocains, ainsi qu’à leurs populations", indique le communiqué.