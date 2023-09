Séisme au Maroc : comment l'aide s'organise depuis la Dordogne

Les initiatives se multiplient trois jours après le violent séisme qui a ravagé une partie du Maroc ce vendredi 8 septembre. En Dordogne, des associations s'organisent.

ⓘ Publicité

La main de l'espoir à Boulazac

L'association la Main de l'espoir, créé avant la covid à Boulazac a lancé une cagnotte en ligne où elle a recueilli environ 10.000 euros. Elle prévoit d'envoyer quatre bénévoles au Maroc d'ici à la fin de la semaine pour distribuer l'aide d'urgence. L'association récupère aussi des dons. "Il n'y aura pas d'intermédiaires. On utilisera l'argent récolté pour acheter des couvertures, des vêtements, des produits d'hygiène, et tout ce dont les gens auront besoin là-bas", explique Driss Drioiche, élu au conseil municipal et membre de l'association. "Tout l'argent qu'on nous donne n'ira qu'au bénéfice des sinistrés".

Le club de football de la Catte à Bergerac

Le club organise une collecte de dons (vêtements, couvertures, tentes, produits d'hygiène) ainsi qu'une cagnotte financière pour aider sur place. Vous pouvez les contacter via cette adresse mail : contact.uscb24@gmail.com

L'association des musulmans de Périgueux

L'association des musulmans de Périgueux organise une collecte à la mosquée de Périgueux qui récupère des dons de premières nécessités. Ils vont acheminer les dons via un transporteur et les distribuer aux familles qui en ont besoin, dont celle du haut Atlas.

La fédération des musulmans de Dordogne

La fédération des musulmans de Dordogne lance, elle aussi, un appel aux dons. Elle récupère l'argent dans les mosquées de Sarlat, Bergerac, Périgueux et Terrasson. Une cagnotte en ligne est également lancée . L'argent récolté servira à la reconstruction des bâtiments détruits ou fragilisés par le séisme de 8 septembre.

Le Secours populaire de Périgueux

Le Secours populaire explique être "en capacité d'agir vite avec son réseau euro-méditerranéen pour la solidarité et ses partenaires". 50.000 euros sont débloqués du fonds d'urgence pour venir en aide aux enfants et aux familles. L'association appelle aux dons pour le fonds d'urgence à l'adresse suivante : "Secours populaire Français, Fédération de la Dordogne, 2, rue Saint-Gervais, à Périgueux". Vous pouvez également les contacter au 05.53.09.57.84

L'association Radija de Château-l'Evêque

L'association Radija à Château-l'Evêque est en lien avec l'association Kadija qui œuvre pour le développement de la vallée d'Ahansal, dans le Haut Atlas. La cagnotte lancée en ligne vise à apporter du soutien à quatre villages de cette vallée.

La protection civile de Dordogne

La protection civile de Dordogne relaie l'appel national de son organisation. Pour le moment, il n'y a pas de départ prévu depuis la Dordogne.